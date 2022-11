Deutschland Cup: Karrer ersetzt Fohrler

Am Donnerstag startet der Deutschland Cup - ohne Tobias Fohrler. Bundestrainer Toni Söderholm hat auf den Ausfall umgehend reagiert.

Das traditionelle Vier-Nationen-Turnier in Krefeld vom 10. bis 13. November findet ohne Tobias Fohrler statt. Der Verteidiger des Schweizer Erstligisten HC Ambri-Piotta hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, fällt bis auf Weiteres aus und kann nicht auflaufen.

Toni Söderholm, der am vergangenen Samstag sein Aufgebot für den Deutschland Cup bekanntgegeben hatte, schließt die durch den Fohrler-Ausfall entstandene Lücke mit dem 22-jährigen Julius Karrer von den Nürnberg Ice Tigers, der in dieser Saison bislang 18-mal für die Franken in der DEL im Einsatz war.