Deutscher O-Liner Metz erhält Chance in Tampa Bay

Über das International Player Pathway Program bekommt Lorenz Metz eine weitere Chance in der NFL. Der Offensive Lineman hat bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben.

Im April 2023 schloss sich Lorenz Metz den Chicago Bears an, konnte sich in der Windy City allerdings nicht beweisen und musste vor dem Start des Training Camps wieder gehen. Auch nach einem Probetraining bei den New York Giants bekam er keinen Vertrag - einen Einsatz in der NFL kann der Offensive Lineman daher nicht vorweisen.

Nun bekommt der 27-Jährige eine weitere Chance in der besten Football-Liga der Welt. Wie die Tampa Bay Buccaneers in der Nacht auf Dienstag (MEZ) bekanntgaben, hat der zweimalige Super-Bowl-Sieger den Deutschen unter Vertrag genommen.

Als Mitglied des International Player Pathway Program, das zur Steigerung der Anzahl an nicht nordamerikanischen NFL-Profis beitragen soll, zählt er allerdings nicht zum regulären 90-Mann-Offseason-Kader. Er kann sich nun bei den Bucs präsentieren und für einen Platz im 53-Mann-Kader bewerben.

Metz, der in Bayern aufwuchs, begann erst im Alter von 18 Jahren mit dem Football. Später war er für die Kirchdorf Wildcats und am College für die University of Cincinnati aktiv und startete für die Bearcats in insgesamt 27 Spielen als Guard und Tackle.