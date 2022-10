Detroit spielt Powerplaystärke aus - Seider bricht den Bann

Moritz Seider und Nico Sturm zeigten sich am Sonntag in der NHL siegreich und als Punktesammler.

Seider scort, Kubalik als Powerplay-Spezialist

Die Detroit Red Wings sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Niederlagen gewannen die Red Wings gegen die Anaheim Ducks mit 5:1, Seider brach dabei den Bann und sammelte beim 1:0 durch Dylan Larkin zudem seinen ersten Scorerpunkt in dieser Saison. Gegen die Kalifornier zeichnete Detroit vor allem ihr Powerplayspiel aus, drei der fünf Treffer wurden bei numerischer Überlegenheit erzielt. Dabei immer beteiligt: Dominik Kubalik mit einem Tor und zwei Assists.

Sturm trifft zum dritten Mal

Auch Nico Sturm tauchte auf dem Scoreboard auf, der 27-Jährige erzielte beim zweiten Saisonsieg der San Jose Sharks in Philadelphia den 3:0-Endstand. Torhüter James Reimer feierte seinen 26. Karriere-Shutout, er hielt alle 30 von den Flyers abgefeuerten Schüsse.

Grubauer fehlt - Johnson trifft doppelt

Ohne den angeschlagenen Philipp Grubauer - der Goalie fiel mit einer Verletzung an der unteren Körperhälfte aus - musste Seattle in Chicago eine 4:5-Niederlage einstecken. Es war ein wilder Ritt im United Center, zunächst schienen die Kraken auf gutem Weg und führten schnell mit 2:0 (Jared McCann, 6., Andre Burakovsky, 8.). Auch als die Blackhawks binnen drei Minuten den Spieß umgedreht hatten - Jujhar Khaira (18.), Tyler Johnson (20.), Max Domi (21.) -, hielt das Gästeteam Antworten bereit: Matthew Beniers egalisierte postwendend (21.), und Vince Dunn (31.) traf zur erneuten Führung. Weil Johnson den Doppelpack schnürte (54.) und Jason Dickinson in derselben Minute nur 13 Sekunden später einnetzte, stand Seattle am Ende aber ohne Punkte da.