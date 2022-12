Deschamps zur Krankheitswelle im Team: "Ich habe keine Updates"

Im französischen Teamquartier grassiert einen Tag vor dem WM-Finale gegen Argentinien weiterhin eine Erkältungswelle. Über das aktuelle Ausmaß aber gab Nationaltrainer Didier Deschamps am Samstag während der offiziellen Pressekonferenz in Doha keine Auskunft.

"Ich habe das Quartier am Morgen verlassen und deshalb noch keine Updates", sagte der Coach. In der Trainingseinheit am Freitag, die der Öffentlichkeit rund 15 Minuten zugänglich war, fehlten Raphael Varane, Ibrahima Konaté und Kingsley Coman offenbar wegen Erkältungssymptomen. Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni konnte die Einheit nach Verbandsangaben wegen einer Hüftprellung nicht mitmachen, Theo Hernandez laborierte an Kniebeschwerden.

Über die Einsatzchancen des Quintetts machte Deschamps keine Angaben. Immerhin sind Mittelfeldspieler Adrien Rabiot und Bayern Münchens Innenverteidiger Dayot Upamecano, die beim 2:0-Sieg im Halbfinale gegen Marokko krankheitsbedingt fehlten, wieder mit von der Partie. "Wir versuchen, mit dem Virus zu leben und machen, was notwendig ist. Wir managen es mit unserer medizinischen Abteilung so gut es geht. Ich möchte aber nicht weiter ins Detail gehen", blockte Deschamps Nachfragen ab.

Benzema wird nicht spielen

Klare Worte fand er hingegen in der Personalie Karim Benzema. Für den Weltfußballer, der wegen einer inzwischen offenbar auskurierten Oberschenkelverletzung vor der WM abgereist war, wird es im Finale kein Comeback und keinen Kaderplatz geben. "Es wäre nicht fair gegenüber den 24 Spielern, die ich in meinem Kader habe, darüber zu reden. Ich habe 24 Spieler in meinem Kader, mit denen ich das Finale bestreiten werde", verkündete Deschamps. Für Benzema wurde vor WM-Beginn kein Spieler nachnominiert, Bayern Münchens Verteidiger Lucas Hernandez erlitt in der Vorrunde einen Kreuzbandriss.

Nach spanischen Medienangaben plant Benzema offenbar, zum Finale nach Katar zu reisen. Darauf angesprochen, reagierte Deschamps wie schon unmittelbar nach dem Halbfinale gegen Marokko ausweichend und abweisend: "Ich weiß nicht, wer kommt und das Team unterstützt, das liegt nicht in meiner Entscheidung."