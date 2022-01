Derby wird um 16 Uhr fortgesetzt - FC Sevilla protestiert vergeblich

Das am Samstag abgebrochene Copa-del-Rey-Achtelfinale zwischen Real Betis und dem FC Sevilla wird bereits am heutigen Nachmittag fortgesetzt.

Beim Sevilla-Derby kam es am Samstag zu unschönen Szenen. imago images/Marca

Um 16 Uhr soll die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit wieder aufgenommen werden. Am Samstag war sie am Ende der ersten Hälfte beim Stand von 1:1 abgebrochen worden, weil Gästespieler Joan Jordan von einer Stange am Kopf getroffen worden war, die jemand von der Tribüne Richtung Spielfeld geworfen hatte.

Der FC Sevilla drückte am frühen Sonntagnachmittag sein "absolutes Unverständnis" über die Entscheidung des spanischen Verbands aus, erklärte aber, sie aus Respekt "vor der Copa del Rey, der Stadt Sevilla und den eigenen Werten" zu akzeptieren.

Zuvor war der La-Liga-Zweite mit einem Einspruch gegen eine Fortsetzung schon am heutigen Sonntag gescheitert, nach Klubangaben mit 1:2 Stimmen im zuständigen Berufungsgremium.

Das Argument des FC Sevilla: Joan Jordan könne heute nicht mitwirken, weil er immer noch im Krankenhaus behandelt werden müsse. "Heute ist er ein noch größeres Opfer der Situation", schreibt der Klub.