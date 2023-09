Der Wunschkandidat hat zugesagt: Mit Nagelsmann zur Heim-EM

Deutschland hat einen neuen Bundestrainer, eine Einigung ist erzielt. Julian Nagelsmann führt das DFB-Team zur Heim-EM. Damit haben Bernd Neuendorf und Rudi Völler ihren Wunschkandidaten bekommen.

Mit seiner Andeutung, man sei in der Bundestrainer-Frage einen großen Schritt weiter, hatte Bernd Neuendorf am Montag bei der Vorstellung des neuen Sport-Geschäftsführers Andreas Rettig nicht zuviel versprochen. Keine 24 Stunden später hatten der DFB-Präsident und Sportdirektor Rudi Völler in dieser Personalie mündliche Einigkeit mit ihrem Wunschkandidaten Julian Nagelsmann erzielt. Der im März beim FC Bayern entlassene Coach wird die Nationalmannschaft bis zur Heim-EM 2024 übernehmen, darauf verständigte sich das Trio in einem persönlichen Gespräch.

Vor der offiziellen Bekanntgabe müssen noch formelle Schritte folgen. Nagelsmanns Vertrag beim FC Bayern muss aufgelöst werden. Und beim DFB müssen die entsprechenden Gremien, Aufsrichtsrat und Gesellschafterversammlung, der Verpflichtung zustimmen. Damit ist auf keinen Fall mehr am heutigen Dienstag, wohl aber noch in dieser Woche zu rechnen. Beides gilt als sicher.

Nagelsmann war von Anfang an für Völler, der bei der Suche nach einem Nachfolger für den beurlaubten Hansi Flick die Federführung inne hatte, die erste Wahl. Doch stand zunächst der finanzielle Aspekt als riesige Hürde im Raum. Nagelsmann hatte beim FC Bayern noch einen bis 2026 datierten Vertrag, der ihm ein Jahressalär von rund sieben Millionen Euro zusicherte. Zudem hatte der Rekordmeister vor gut zwei Jahren rund 20 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig für den Coach bezahlt.

Übernimmt der FC Bayern ein Teil des Gehalts?

Die jetzt doch erfolgte Verpflichtung konnte nur gelingen, weil vor allem der FC Bayern, aber auch Nagelsmann selbst Abstriche machte. Der Branchenführer lässt den Coach ablösefrei ziehen und soll nach unbestätigten Meldungen sogar noch einen Teil des Gehaltes übernehmen. Vom DFB soll Nagelsmann rund vier Millionen Euro für die zehnmonatige EM-Mission erhalten. Das wäre aufs Jahr gerechnet deutlich weniger als jene 6,5 Millionen Euro, die der noch bis 2024 unter Vertrag stehende Hansi Flick ausgehandelt hatte.

Der 36-Jährige wird der jüngste Bundestrainer in der Nachkriegs-Geschichte des DFB und soll den EM-Gastgeber erstmals auf der US-Länderspielreise im Oktober mit den Länderspielen gegen die USA (14. Oktober in Hartford) und Mexiko (18. Oktober in Philadelphia) betreuen. Am 21. November trifft die DFB-Auswahl in Wien auf Österreich, zudem ist in diesem Zeitraum ein Heimspiel in Berlin gegen die Türkei geplant.