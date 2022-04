Der Osten hat schon Play-off-Gewissheit - Maple Leafs knacken Franchise-Rekord

Schon jetzt stehen in der NHL alle acht Play-off-Teilnehmer der Eastern Conference fest. Im Westen schnappte sich Minnesota das vierte Ticket.

Die Toronto Maple Leafs sind in dieser Saison kaum zu bremsen. IMAGO/ZUMA Press

Durch einen Sieg der Toronto Maple Leafs gegen die New York Islanders stehen in der NHL bereits frühzeitig alle acht Play-off-Teilnehmer der Eastern Conference fest. Die Maple Leafs gewannen am Sonntagabend (Ortszeit) auch ohne den angeschlagenen Toptorjäger der Liga, Auston Matthews, mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) gegen die Islanders, die nun als Neunter im Osten trotz sieben noch ausstehender Spiele keine Chance mehr auf die Play-offs haben. Von der Niederlage profitierten vor allem die Washington Capitals, die sich das achte Play-off-Ticket sicherten.

Toronto spielt derweil die beste NHL-Saison der Franchise-Geschichte. Erstmals gewannen die Maple Leafs 50 Saisonspiele. Mit 106 Punkten liegen die Kanadier auf Rang zwei im Osten hinter den Florida Panthers, die beim 6:1 bei den Detroit Red Wings um Moritz Seider ihren zehnten Sieg in Serie einfuhren.

Westen: Wild schnappen sich Play-off-Ticket

Spannend ist derweil noch das Play-off-Rennen in der Western Conference. Die Minnesota Wild qualifizierten sich mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks als viertes Team. Auf Rang fünf liegen die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl mit 94 Punkten, allerdings dicht gefolgt von vier Teams zwischen 91 und 87 Zählern.

