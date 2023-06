Der Kapitän geht von Bord: Kökcü wechselt von Feyenoord zu Benfica

Nach neun Jahren im Verein verlässt Orkun Kökcü (22) Feyenoord Rotterdam. Den türkischen Nationalspieler zieht es vom niederländischen zum portugiesischen Meister.

Im Sommer 2014 schloss sich der damals 13-jährige Orkun Kökcü der Nachwuchsabteilung von Feyenoord Rotterdam an. Neun Jahre später verlässt der gebürtige Niederländer sein Heimatland und zieht weiter gen Portugal.

Mit 18 Jahren Stammspieler in Rotterdam

Bei Feyenoords 4:0-Erfolg über VV Gemert in der 1. Runde des niederländischen Pokals hatte Kökcü am 27. September 2018 sein Debüt für die Rotterdamer Profimannschaft gefeiert und gleichzeitig seinen ersten Treffer für den mittlerweile 16-fachen niederländischen Meister erzielt.

Es folgten weitere 174 Einsätze, in denen der türkischen Nationalspieler 31 zusätzliche Tore sowie 27 Vorlagen für seine Mannschaft beisteuerte. Bereits im Alter von 18 Jahren war der Mittelfeldspieler als Schaltzentrale zwischen Defensive und Offensive nicht mehr wegzudenken, zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit übernahm er sogar die Kapitänsbinde im Team von Trainer Arne Slot. Nicht nur aufgrund der Rolle des Spielführers galt der Spielmacher in der vergangenen Saison als feste Stütze in der Meistermannschaft Feyenoords, denn auch mit seinem Auftreten sowie den Leistungen auf dem Feld wusste Kökcü mehr als zu überzeugen.

Kökcü verabschiedet sich "mit Stolz und Zufriedenheit"

Dass der 20-fache Nationalspieler der Türkei, wo er vom deutschen Coach Stefan Kuntz trainiert wird, seinen Ausbildungsverein nun also nach neun Jahren verlässt, fällt dem Mittelfeldmann aufgrund des jüngsten Triumphs in der Eredivisie zumindest etwas leichter, wie er in der Pressemitteilung des niederländischen Meisters erklärt: "Ich wollte nichts anderes, als zuerst mit diesem großartigen Verein erfolgreich zu sein. Dass dies gelungen ist, hilft mir, mich jetzt mit Stolz und Zufriedenheit verabschieden zu können." Er habe "immer gesagt, dass ich Feyenoord erst dann verlassen werde, wenn die Zeit reif ist und die Bedingungen auch für den Verein stimmen", so Kökcü.

Feyenoord kassiert hohe Ablöse - und darf auf noch mehr Geld hoffen

Dass die Zeit mit der Rückkehr des Ligatitels nach sechs Jahren reif ist, dürfte unbestreitbar sein. Doch wie sieht es mit den angesprochenen Bedingungen aus Sicht von Feyenoord Rotterdam aus? Auch hierbei hielt der ehemalige Kapitän sein Wort - die Ablösesumme beläuft sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf rund 30 Millionen Euro und wird sich aufgrund der vertraglich festgesetzten Weiterverkaufsgebühr in Höhe von 25 Prozent bei einem möglichen Benfica-Abgang von Kökcü in der Zukunft noch einmal erhöhen.

Damit zählt der 22-Jährige zu den teuersten Neuzugängen in der Geschichte des portugiesischen Fußballs und reiht sich in die höchste Stufe mit den ehemaligen Benfica-Profis Enzo Fernandes (kam von River Plate, mittlerweile FC Chelsea) und Darwin (kam von UD Almeria, mittlerweile FC Liverpool) ein.