Der Fall Hamama: DFB muss Kündigungen zurücknehmen

Der DFB und sein früherer hochrangiger Mitarbeiter Samy Hamama haben sich nach kicker-Informationen geeinigt, ehe es in dem Rechtsstreit in dieser Woche zu einem Verkündungstermin gekommen wäre. Hamama war einem machtpolitischen Ränkespiel zum Opfer gefallen.

Alles begann mit einem Beitrag im ZDF-Sportstudio am 7. Februar 2021, in dem eine Rechnung des Kommunikationsberaters Kurt Diekmann gezeigt wurde. Die Hintergründe des Diekmann-Engagements beim DFB sind nach wie vor nebulös. Die eine Seite um Ex-Vize-Präsident Dr. Rainer Koch, Ex-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge und Ex-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius stellt es so dar, als habe Diekmann die Trennung von Infront medial begleitet. Ex-Präsident Fritz Keller vermutete dagegen Durchstechereien zu seinem Nachteil. Daher hatte Hamama, damals Kellers Büroleiter, Einsicht in mindestens eine Diekmann-Rechnung genommen. Rund einen Monat nach dem ZDF-Beitrag kündigte der DFB Hamama zunächst fristlos, dann nochmal ordentlich. Offenbar wollte man dem zweifachen Familienvater die Weitergabe der Dokumente in die Schuhe schieben.

Pikant ist vor diesem Hintergrund: Der Compliance-Beauftragte des DFB, ein ehemaliger Staatsanwalt, hatte die Dokumentenweitergabe untersucht und war zu dem Schluss gekommen: "Nach Durchführung der Compliance-Untersuchung lässt sich im vorliegenden Fall nicht zweifelsfrei feststellen, durch wen die entsprechenden Rechnungen an die Medien weitergegeben wurden." In jedem Fall hatten mehrere Mitarbeiter Zugang zu dem Dokument, das ist in dem Compliance-Report auch so vermerkt. Dennoch warf die damalige DFB-Spitze Hamama heraus, gegen den Willen Kellers. Am Folgetag eines Treffens, bei dem der Rechtsanwalt des DFB die Regional- und Landesverbandspräsidenten über angebliche Hintergründe der Hamama-Kündigung informiert hatte, ereignete sich übrigens Kellers unanständiger Vergleich Kochs mit dem Nazi-Richter Freisler, der den Winzer politisch untragbar machte und sein Ende als DFB-Oberhaupt einläutete.

Richterin äußerte bei bisherigen Terminen Zweifel an der Haltbarkeit der Kündigungen

Längst sind beide Lager im einstigen Machtkampf Vergangenheit. Nach Kellers Rückzug kündigte Osnabrügge an, nicht mehr als Schatzmeister zu kandidieren, Curtius' Vertrag ist aufgelöst und Koch scheiterte mit seiner Wiederwahl beim DFB-Bundestag im März. Für Hamama, der mittlerweile als Direktor für internationale Beziehungen bei Eintracht Frankfurt arbeitet, scheint die Sache nach langem Hin und Her ein besseres Ende zu nehmen. Nach kicker-Informationen muss der DFB beide Kündigungen zurücknehmen. Blamabel für den Verband, aber letztlich wenig überraschend. Denn schon bei den bisherigen Terminen vor dem Arbeitsgericht Frankfurt /Main hatte die zuständige Richterin Dr. Ilka Heinemeyer Zweifel an der Haltbarkeit der Kündigungen geäußert und den Parteien mehrere Fristen zur Einigung eingeräumt. Nun scheint diese auf Vermittlung des Gerichts gefunden, ehe es im Lauf dieser Woche ohnehin zur Verkündung eines Urteils durch Heinemeyer gekommen wäre.