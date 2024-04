"Der BHC lebt immer noch": Tabellenvorletzter bejubelt zweiten Sieg in Folge

Zweiter Sieg in Folge für den Bergischen HC in der Handball-Bundesliga - nach dem Erfolg im Abstiegsduell gegen Erlangen betonte Trainer Arnor Gunnarsson: "Der BHC lebt immer noch."

(Archivbild) Lukas Stutzke (39) und Co. konnten gegen den HCE den zweiten Sieg in Serie feiern. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Vor drei Wochen hatte der Bergische HC noch im extrem wichtigen Spiel gegen den ThSV Eisenach das Nachsehen und grub sich weiter im Tabellenkeller ein. Nun ist die Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt so lebendig wie lange nicht mehr. Dem ersten Erfolg unter dem neuen Trainertrio Arnor Gunnarsson, Markus Pütz und Fabian Gutbrod in Balingen ließ der BHC beim 28:25 (13:11) gegen den HC Erlangen einen weiteren Sieg folgen und ist damit bis auf zwei Punkte an den rettenden 16. Platz der Handball-Bundesliga, den Erlangen belegt, herangerückt.

"Der BHC lebt immer noch", betonte Arnor Gunnarsson am Dyn-Mikrofon. „Ich glaube, dass wir mit einem sehr guten Gefühl heute aus dem Spiel gehen. Wir haben nach Balingen jetzt den zweiten Schritt gemacht", meinte sein Kollege Markus Pütz bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Gutbrod: "Das ist fast überraschend"

„Ähnlich wie in Balingen finde ich, dass wir es geschafft haben, dass alle Spieler, die auf der Bank waren, ihren Teil zum Sieg beigetragen haben. Wenn man einen hervorheben möchte, ist es Peter Johannesson, der am Ende ganz wichtige Paraden hat", sagte Fabian Gutbrod. "Ansonsten machen wir auch mental ein wahnsinnig stabiles Spiel - das ist fast überraschend nach den Misserfolgen der jüngsten Vergangenheit. Deshalb bin ich unheimlich froh. Es bestätigt die Eindrücke der letzten zwei Wochen, die wir im Training gewonnen haben", so Gutbrod.

Erlangens neuer Cheftrainer Johannes Sellin sagte: "Glückwunsch an den BHC zu einem unter dem Strich verdienten Sieg. Ich glaube, es war das hart umkämpfte Spiel, was wir alle erwartet haben. Es ist ärgerlich, ein Spiel so aus der Hand zu geben, weil wir eigentlich heute gut drin waren."

Er erklärte: "Wir haben mit zwei Toren geführt und kriegen dann bis zur Halbzeit zu viele Tempogegenstöße. Die bringen den BHC wieder ins Spiel und so gehen sie mit einem guten Gefühl in die Pause. Wir kommen sehr gut aus der Halbzeit, stellen sofort auf Unentschieden und finden dann wieder gegen die 5:1-Abwehr des BHC keine guten Lösungen."

Heiny: "Sind eigentlich auf einem guten Weg"

"Erst mit unserem offensiven 7:6 finden wir diese wieder - wo ich mich dann im Nachhinein natürlich fragen muss, ob wir nicht vorher schon auf diese Formation hätten umstellen müssen. In Unterzahl unterlaufen uns in der Schlussphase zwei, drei Fehler aufs leere Tor, die uns letztlich killen. Wir lassen am Ende einfach zu viele freie Bälle liegen, aber am Mittwoch haben wir das nächste Spiel gegen die MT Melsungen und auch da werden wir alles geben und versuchen, die nächsten Punkte zu holen", betonte Sellin.

HCE-Rückraumspieler Lutz Heiny ordnete das Spiel im Dyn-Interview ein: „Wir haben einfach zu viele Bälle verworfen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir eine Menge liegen lassen und so verlieren wir dieses Spiel. Wir sind eigentlich auf einem guten Weg, wie die letzten Wochen auch. Handballerisch spielen wir uns die Chancen raus und müssen diese einfach verwerten."