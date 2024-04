Der beste Griezmann und eine magische Nacht: Wie Atletico den BVB schlagen will

Stabil ist anders. Und dennoch kann Atletico Madrid in den Augen von Torjäger Antoine Griezmann noch eine perfekte Saison schaffen. Ein Sieg gegen den BVB soll die Grundlage schaffen.

Antoine Griezmann und das Publikum. Zwei zentrale Argumente, die in Madrid ins Feld geführt werden, wenn es um das Viertelfinal-Hinspiel Atleticos am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund geht (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Man hofft mal wieder auf eine magische Nacht bei den Colchoneros. Eine wie zuletzt gegen Inter, als knapp 70.000 Fans das Metropolitano in einen Hexenkessel verwandelten. Und ihr Team erst zu einem späten 2:1 in der regulären Spielzeit peitschten, ehe Atleti das Elfmeterschießen mit 3:2 gewann.

Besondere Nacht, besonderer Klub. Der seine Aficionados allerdings regelmäßig leiden lässt. Jedes zweite Spiel eine Niederlage, regelmäßige Enttäuschungen. 0:3 gegen den FC Barcelona, 0:2 beim Kellerkind in Cadiz - in Liga zittern die Madrilenen noch um Platz 4. Niederlage gegen Bilbao im Pokal-Halbfinale - die Basken holten sich den Titel, nicht wie erhofft Atletico, nachdem Real und Barcelona schon draußen waren. Auch das ist Atletico in dieser Saison.

Dieses Jahr der große Wurf

Die große Frage: Kommt das Team von Diego Simeone am Mittwoch an sein Top-Niveau heran? Reicht dafür die große Bedeutung dieses ersten Duells mit dem BVB, in dem der Grundstein für den Halbfinal-Einzug gelegt werden soll? Denn schließlich hat Atletico Großes vor. "Este ano si" ("dieses Jahr ja"), schreiben sie am Metropolitano gut sichtbar.

Der Traum vom großen Titel. Die einfache Rechnung macht Griezmann selbst auf. "Alle Spiele gewinnen" bis Rundenende. In diesem Fall wäre die Saison 2023/24 noch eine perfekte und der Henkelpott am Neptunbrunnen zu Hause - was für eine Erleichterung wäre das für die hochemotionale Fanbase der Rojiblancos! Nach den bitteren Finalniederlagen 2014 und 2016.

Depay fehlt vorne - Morata weiß, was die Mannschaft braucht

Der "beste Griezmann" ist gegen ein vor allem auswärts durch seine Konter gefährliches Dortmund vonnöten, sagte Simeone am Dienstag. Zumal Memphis Depay im Angriff verletzt ausfällt. "Griezi", selbst zuletzt angeschlagen, und Alvaro Morata sollen also vorne die nötigen Tore erzielen.

Der Franzose hat sechs Mal in der Königsklasse geknipst, allerdings in 2024 bis auf das zwischenzeitliche 1:1 gegen Inter überhaupt nicht. Und Morata? "Ich vertraue ihm", so "Cholo" über den 31-Jährigen. Muss er ja auch. "Morata weiß, wie man diese Art von Spielen spielt. Und er weiß, was die Mannschaft in diesen Spielen braucht." Tore. In einer bestenfalls wieder einmal magischen Nacht im Osten Madrids.