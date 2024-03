Der berühmt-berüchtigte "Tush Push" bleibt erlaubt - zumindest für 2024

Wenn die Offense der Philadelphia Eagles in der kommenden Saison kurz vor einem neuen First Down oder kurz vor einem Touchdown steht, dann dürfen sich sämtliche Gegner wieder auf einen ganz speziellen Spielzug einstellen.

Der "Tush Push" - perfektioniert von den Philadelphia Eagles - bleibt auch in der kommenden Saison erlaubt. Icon Sportswire via Getty Images

Er ist berühmt-berüchtigt und - wenn sauber ausgeführt - wohl wirklich nicht über ein Yard zu verteidigen: der sogenannte "Tush Push".

Der genaue Ablauf: Der Spielmacher beziehungsweise Ballempfänger wird bei dieser Ausführungsform quasi mit dem Snap von weiteren Mitspielern nach vorn gedrückt, während sich die gesamte Offensive Line vor ihm nach vorn wuchtet und Platz schafft. Damit wird quasi fast immer ein kurzer Raumgewinn für ein neues First Down oder in der unmittelbaren Nähe der Endzone ein Touchdown erreicht.

Besonders die Philadelphia Eagles um Star-Quarterback Jalen Hurts und den in den Ruhestand gegangenen Center Jason Kelce mit einer ohnehin massigen und sehr starken Offensive Line haben diesen Spielzug salonfähig gemacht - und zugleich 2022 sowie 2023 eine Debatte losgetreten. Spielmacher Hurts etwa hat dank vieler dieser "Tush Pushes" 2022 einen neuen Rekord für Rushing Touchdowns unter Quarterbacks aufgestellt (15) und mit dem Team den Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs (35:38) erreicht. Laut The Athletic war Philly 2022 in 93,5 Prozent der Fälle und 2023 in 90 Prozent der Fälle mit dem "Tush Push" erfolgreich gewesen - andere Teams teils auch.

Experten oder auch Fans auf Social Media hatten über die letzten zwei Jahre deswegen teils hitzig diskutiert, ob dieses Mittel, dieses Play, nicht verboten gehört.

NFL greift nicht ein, beobachtet aber

Doch nun bezog die National Football League mitten in dieser mit Trades vollgeladenen Offseason Stellung - genauer: Troy Vincent, aktuell in der Funktion als "executive vice president of football operations" für die NFL zuständig, äußerte sich.

Der frühere Cornerback und langjährige Profi (unter anderem Philadelphia Eagles zwischen 1996 und 2003) teilte ESPN mit, dass der "Tush Push" zumindest für die kommende Regular Season 2024 erlaubt bleibt. Es würde laut ihm keinen Vorschlag von einer Seite geben, diesen Spielzug zu verbieten.

Allerdings: Laut eines Berichts von CBS Sports und NFL-Insider Jonathan Jones werde die Liga das Play weiterhin genau beobachten und notfalls eben in Zukunft Schritte einleiten, auch wenn es wie bereits erwähnt derzeit keine Anstrengungen Richtung Regelverbot gibt.

Heißt auch, dass besonders die 32 Defensive Coordinators mit ihren Kollegen diesen Spielzug, der allerdings auch Verletzungsgefahr mit sich bringt (großer Haufen an Spielern, Gefahr von Wegknicken oder von zu viel Gewicht auf Körperteilen) weiterhin auf dem Schirm haben und mit Lösungen um die Ecke kommen müssen. Denn es darf besonders im Falle der Eagles damit gerechnet werden, dass der "Tush Push" weiterhin integraler Bestandteil für kurzen Raumgewinn bleiben wird, erst recht neben Quarterback Hurts mit Neuzugang Saquon Barkley.