Den Tränen folgt die Gewissheit: Ansu Fati fehlt Barça lange

Der FC Barcelona ist am Donnerstagabend nicht nur aus der Copa del Rey ausgeschieden, sondern hat auch noch einen schwerwiegenden personellen Rückschlag zu verkraften. Ansu Fati fällt für zwei Monate aus.

Nach einer Stunde war das Spiel für Ansu Fati am Donnerstagabend bereits beendet. Der 19-jährige Techniker mit der von Lionel Messi übernommenen Rückennummer 10 musste verletzt vom Feld, brach in Tränen aus und wurde kurzerhand von Trainer Xavi getröstet.

Nach ersten Angaben des Klubs hatte sich der hochtalentierte Offensivspieler eine Blessur am linken Oberschenkel zugezogen, was sich am Freitagabend bestätigte. Barça schrieb auf den sozialen Kanälen von einer Sehnenverletzung im linken Oberschenkel - und davon, dass Ansu Fati gleich für rund zwei Monate ausfallen wird.

"Er war sehr geknickt"

Damit hatte der Pokalabend aus Sicht der Katalanen neben der Gewissheit, durch das 2:3 in der Verlängerung bei Athletic Bilbao bereits aus dem Achtelfinale der Copa del Rey ausgeschieden zu sein, auch gleich noch den nächsten Nackenschlag parat.

Denn die Leidensgeschichte von Ansu Fati geht nun schon länger. Der Hoffnungsträger für eine neue glorreiche Zukunft, der einen Vertrag bis 30. Juni 2027 inklusive Option bis 2029 plus Milliardenklausel hält, erholte sich erst zwischen November und Januar von einer langwierigen Oberschenkelverletzung. Zwischen November 2020 und September 2021 hatte das Top-Talent zudem wegen eines Meniskuseinriss zudem bereits fast ein komplettes Jahr verpasst. Und auch Knieprobleme hatten ihn zwischendurch immer mal begleitet.

"Er war sehr geknickt“, hatte der neue FCB-Trainer Xavi bereits nach der Partie gegenüber den spanischen Medien gesagt - und noch am Spielfeldrand versucht, seinen jungen Schützling zu trösten. Lange hatte der Ex-Profi Ansu Fati in den Arm genommen.