Den Fußballern sei Dank: Dortmund und Bayern spielen in der eChampions League

Zwei von drei deutschen Klubs sind ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Diese dürfen sich nun auch über einen Startplatz in der virtuellen Königsklasse von EA SPORTS FC 24 freuen.

In diesem Jahr ist ein gutes Abschneiden der deutschen Vereine in den internationalen Wettbewerben besonders wichtig. Da die Champions League um vier auf 36 Teams aufgestockt wird, könnte die Bundesliga einen weiteren Startplatz bekommen.

Doch auch virtuell haben die Resultate Auswirkungen. Denn Mannschaften, die im analogen Wettbewerb das Viertelfinale erreicht haben, dürfen einen Spieler für die Gruppenphase der eChampions League stellen. Konkret betrifft das also Borussia Dortmund und den FC Bayern München. Die Schwarz-Gelben setzten sich am Mittwoch im Rückspiel gegen die PSV Eindhoven durch (1:1, 2:0), die Bayern steigerten sich im Vergleich zum ersten Auftritt bei Lazio Rom und drehten das Gesamtergebnis zu ihren Gunsten (0:1, 3:0).

Leipziger Ausscheiden ist doppelt bitter

Bitter für RB Leipzig: Die Sachsen schieden im Achtelfinale knapp gegen Real Madrid aus (0:1, 1:1), obwohl sie in der zweiten Begegnung sogar die bessere Mannschaft waren. Mit etwas Fortune hätten die Roten Bullen somit schon frühzeitig einen ihrer Top-Spieler stellen können. Nach wie vor bleibt jedoch der reguläre Weg im Grand Final der Virtual Bundesliga, über das vier Plätze vergeben werden. Wer ins Halbfinale der deutschen Einzel-Meisterschaft einzieht, darf an der Gruppenphase der virtuellen Königsklasse teilnehmen.

Sowohl Gültekin als auch Rieck sind für das Grand Final bereits qualifiziert. Bisher nicht bekannt ist, was geschieht, wenn ein bereits nominierter Spieler des BVB oder der Bayern das Halbfinale des VBL Grand Final erreichen sollte. Wen die beiden Klubs sicher zur eChampions League schicken, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Finale am 29. Mai - Yilmaz will den Henkelpott verteidigen

Los geht der Wettbewerb am 11. und 12. Mai. Gespielt wird die Gruppenphase im Round-Robin-Format, aus dem insgesamt 24 Spieler in die K.-o.-Phase einziehen. Die Zweit- und Drittplatzierten der Gruppen spielen zunächst in Play-offs, ehe es gegen die Gruppenersten um den Einzug in die Finalrunde geht. Dorthin schaffen es acht Spieler.

So funktioniert die eChampions League 2024. UEFA

Wer den Henkelpott gewinnt, wird am 29. Mai im Magazine London ermittelt. Titelverteidiger ist Emre Yilmaz. Auf dem Weg dahin konnte der Niederländer 2023 mit Umut Gültekin und Anders Vejrgang zwei Profis von RBLZ Gaming bezwingen. Im Finale schlug er dann Lucio Vecchione nach einer Aufholjagd.