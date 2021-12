Dembelé mit dabei: Drei weitere Corona-Fälle bei Barcelona

Die Corona-Sorgen beim FC Barcelona lassen nicht nach. Am Mittwoch haben die Katalanen die Erkrankung von drei weiteren Spielern bekanntgegeben.

Mittlerweile ist es fast eine ganze Mannschaft. Satte sieben Spieler von Barça haben sich Stand Mittwoch mit dem Coronavirus infiziert. Bei den drei neu kommunizierten Profis handelt es sich um den 17-jährigen Spanier Gavi sowie den Ex-Dortmunder Ousmane Dembelé und dessen französischen Landsmann Samuel Umtiti. Alle drei sind laut Vereinsangaben wohlauf.

Die Mannschaft von Vereinslegende und Coach Xavi wird neben Außenstürmer Dembelé - dessen Vertragsverlängerung weiter in der Schwebe steht - in der Liga am Sonntag auf Mallorca (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auch auf die potenziellen Stammspieler Jordi Alba und Clement Lenglet verzichten müssen. Die beiden fehlen ebenso aufgrund einer Corona-Erkrankung wie Dani Alves (ohnehin erst ab Januar spielberechtigt) und der erst 18-jährige Alex Balde.

Mindestens das Pokalspiel am Mittwoch nächster Woche bei Drittligist Deportivo Linares wird für die sieben infizierten Spieler noch zu früh kommen. Doch damit nicht genug: Auch die fünf verletzten Leistungsträger Ansu Fati, Pedri, Memphis Depay, Martin Braithwaite und Sergi Roberto sowie der in der Liga gesperrte Sergio Busquets werden vorerst fehlen.

Den Katalanen, in La Liga mit 28 Punkten nach 18 Spielen nur Siebter, stehen trotz der Verpflichtung von Ferran Torres also weiter schwere Zeiten bevor.