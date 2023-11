DEG vermiest Sheddens Debüt - München unterliegt im Derby

Am Freitag verlor München das Derby gegen Ingolstadt am Ende klar - und tritt weiter auf der Stelle. Bremerhaven setzte seine Siegesserie fort, Doug Sheddens Debüt als Roosters-Coach verlief bei der DEG nicht wunschgemäß.

Meister Red Bull München sucht in der Liga weiter nach Konstanz. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Toni Söderholm verlor am Freitagabend das prestigeträchtige Derby gegen Vizemeister ERC Ingolstadt mit 3:5 - und das nach 2:0-Traumstart. Gerade einmal 98 Sekunden waren abgelaufen, da hatte der EHC dank Toren von Trevor Parkes und Sten Fischer komfortabel geführt, doch das reichte nicht. In einem schwachen Mitteldrittel fingen sich die Münchner binnen nicht mal fünf Minuten gleich vier Gegentore, gerieten anschließend auf die Verliererstraße und rutschten am Ende in der Tabelle auf Platz fünf ab.

Bremerhaven und Köln in Form - Iserlohn verliert

Anders als München surfen die Pinguins Bremerhaven weiter auf der Erfolgswelle. Dank eines 3:1-Sieges bei Adler Mannheim schwangen sich die Niedersachsen zum ersten Verfolger von DEL-Rekordmeister und Tabellenführer Eisbären Berlin auf.

Während Bremerhaven den neunten Sieg in Serie bejubelte, kommt Schlusslicht Iserlohn Roosters weiterhin nicht vom Fleck. Beim Debüt von Trainer Doug Shedden verlor man das Kellerduell beim bisherigen Vorletzten Düsseldorfer EG nach Verlängerung mit 1:2.

Weitaus rosigere Zeiten durchleben derzeit die Kölner Haie, die nach einem 4:1-Sieg bei den Nürnberg Ice Tigers an Meister München vorbeizogen und nun Tabellenvierter sind. Auch verkürzten sie den Rückstand auf den Tabellendritten Straubing - die Tigers verloren bei den Löwen Frankfurt 2:3.