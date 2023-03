"Definitiv" keine Einigung mit Barça: Wo landet Gündogan?

Ilkay Gündogan könnte Manchester City im Sommer ablösefrei verlassen. Doch offenbar ist noch keine Entscheidung gefallen.

Im vergangenen November hatte Ilkay Gündogan im kicker-Interview gesagt, hinsichtlich seiner Zukunftsplanung "ziemlich entspannt" zu sein. Und auch mehr als vier Monate später scheint sich daran wenig geändert zu haben.

Immer noch ist offen, wie es für den 66-maligen deutschen Nationalspieler im Sommer weitergeht, wenn sein derzeitiger Vertrag bei Manchester City ausläuft. Verlässt er den amtierenden Meister nach dann sieben Jahren ablösefrei? Oder kommt es doch noch zu einer kurzfristigen Verlängerung?

Klar scheint aktuell nur, dass Gündogans Entscheidung noch nicht gefallen ist, auch wenn es in Spanien immer wieder Berichte gibt, wonach er bereits beim FC Barcelona im Wort stehe. "Es gibt definitiv noch keine Einigung mit irgendeinem Klub", zitierte der "Guardian" am Donnerstag Onkel und Berater Ilhan Gündogan. "Wo Ilkay in der nächsten Saison spielt, ist noch offen."

Und womöglich hält dieser Zustand noch eine Weile an. "Ilkays Fokus lag in den vergangenen Wochen nur auf Manchester City und der Geburt seines Sohnes. Jetzt ist er mitten in der letzten und entscheidenden Saisonphase und konzentriert sich komplett darauf", so sein Berater, der im Februar bei einem Treffen mit Barça-Verantwortlichen "erwischt" worden war. Als ablösefreier Profi und intelligenter, passstarker Mittelfeldspieler würde Gündogan ins Beuteschema der finanziell angeschlagenen Katalanen passen, die allerdings ihre Lohnkosten straffen müssen - was jüngst der Fall um Gavi zeigte.

Guardiola setzt in dieser Saison fest auf seinen Kapitän

Pep Guardiola, der seinen eigenen Vertrag bei ManCity im November bis 2025 verlängert hatte, setzt auch in dieser Saison fest auf seinen Kapitän. Gündogan kam in der Premier League in 24 von 27 und in der Champions League in allen acht Spielen zum Einsatz. Dort wartet am 11. und 19. April das Viertelfinale gegen den FC Bayern und Gündogans Ex-Trainer Thomas Tuchel.

Dabei weitere Interessenten anzulocken, dürfte für Gündogan kaum nötig sein. Dem "Guardian" zufolge geht es dem 32-Jährigen auch um die Länge seines neuen Vertrags, der der letzte große seiner Karriere werden dürfte. Diese hatte ihn nach Stationen unter anderem bei Schalke, Bochum, Nürnberg und Dortmund 2016 zu ManCity und damit erstmals ins Ausland geführt. Ausgeschlossen hat Gündogan bislang nur einen Wechsel zum FC Liverpool.