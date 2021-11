Debüt gegen ManCity? Ramos erstmals im PSG-Kader

Nach 16 Jahren im Trikot von Real Madrid könnte Sergio Ramos (35) am Mittwoch erstmals für Paris St. Germain zum Einsatz kommen.

Der Innenverteidiger taucht auf der offiziellen Kaderliste für das Auswärtsspiel bei Manchester City am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf, die PSG am Dienstag veröffentlichte. Französische Medien hatten bereits in den vergangenen Tagen berichtet, dass sich eine erstmalige Nominierung des Neuzugangs abzeichne.

Der Spanier war im Sommer nach 16 Jahren bei Real Madrid in die französische Hauptstadt gewechselt, hat wegen einer langwierigen Wadenverletzung aber noch kein einziges Spiel bestreiten können. Bereits in seiner letzten Halbserie in Madrid war er aufgrund verschiedener Verletzungen nur zu vereinzelten Einsätzen gekommen.

"Für einen Spieler seines Niveaus ist es mit der Mentalität sehr schwierig, nicht so viel zu spielen, wie er möchte", hatte PSG-Coach Mauricio Pochettino am vergangenen Freitag über den ehemaligen Real-Kapitän gesagt.

Neben Ramos tauchen auch die zuletzt angeschlagenen Presnel Kimpembe und Kylian Mbappé im Kader auf.