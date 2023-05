DEB-Team löst Olympia-Ticket und springt in der Weltrangliste weit nach oben

Die historische WM-Medaille hat der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft einen Sprung in der Weltrangliste und das Ticket für die kommenden Winterspiele beschert.

Im Hintergrund der Pokal: Das deutsche Team holt in Tampere Silber. IMAGO/ZUMA Wire

Durch den Gewinn der Silbermedaille bei der WM in Finnland und Lettland ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Weltrangliste vom neunten auf den fünften Rang gesprungen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis überholte mit dem Finaleinzug nicht nur die Schweiz und die Slowakei, sondern auch die Topnationen Schweden und Tschechien.

Eigentlich wäre die DEB-Auswahl um den besten WM-Stürmer J.J. Peterka und All-Star Moritz Seider nach dem 2:5 im Endspiel gegen Kanada mit 3835 Punkten sogar Vierter und damit noch besser platziert als nach Olympia-Silber 2018. Doch der Weltverband IIHF führt die suspendierte russische Nationalmannschaft weiter auf dem dritten Rang, den sie vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem folgenden Ausschluss einnahm.

In Mailand/Cortina dabei - Nächste WM in Tschechien

Fakt ist: Das deutsche Team hat sich damit auf jeden Fall direkt für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina qualifiziert - egal, ob Russland an der Qualifikation teilnehmen darf oder nicht. Eine entsprechende Entscheidung hat die IIHF für März 2024 angekündigt, weil kurz darauf die Qualifikationsturniere für die Winterspiele beginnen.

Bei der WM im nächsten Jahr in Tschechien spielt die DEB-Auswahl in der Vorrundengruppe A in Ostrava. Gegner sind neben Rekordweltmeister Kanada nach der vorläufigen Gruppeneinteilung, die die IIHF veröffentlichte, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Aufsteiger Polen.