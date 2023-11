Das Warten auf Arda Güler

Er gilt als größtes Talent des türkischen Fußballs: Arda Güler, der im Sommer den Schritt zu Real Madrid gewagt hatte. Doch erneut schlug in dieser Woche das Verletzungspech zu.

Bei Real Madrid gibt es von ihm schon Highlight-Clips, obwohl er noch keine Minute gespielt hat: Arda Güler, Top-Talent, Trainings-Zauberer, Pechvogel. Der 18 Jahre alte Neuzugang, der in dieser Woche erneut so kurz vor seinem Debüt stand, hat sich ein drittes Mal verletzt. Das verriet Real-Trainer Carlo Ancelotti am Freitag.

"Vor dem Braga-Spiel ist leider wieder etwas passiert", erklärte der Italiener im Rahmen der Pressekonferenz vor Madrids Heimspiel gegen Valencia am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) - etwas, das er als "kleinen Rückschritt" bezeichnete. Es handle sich um "ein kleines muskuläres Problem", das allerdings "nichts Ernsthaftes" sei und auch nichts mit Gülers vorherigen Ausfällen zu tun habe. Zunächst hatte sich der Türke wegen einer verschleppten Meniskusverletzung operieren lassen, anschließend anderweitige muskuläre Probleme gehabt.

Mehrere gestandene Madrider Größen wie Toni Kroos haben bereits vom Youngster geschwärmt, bei dem es offenbar nie die Absicht war, ihn zu verleihen, wie etwa mit anderen Neuzugängen seines Alters in den vergangenen Jahren verfahren worden war. Der technisch überragende Linksfuß, der körperlich allerdings noch zulegen muss, hat sogar einigermaßen realistische Chancen auf einen Stammplatz, weil er die rechte Angriffsseite bespielen kann, die bei Real zumeist improvisiert oder notbesetzt wird.

"Natürlich ist er deprimiert", sagte Ancelotti über den neuen Mann von Fenerbahce, der weiterhin auf seinen ersten Einsatz warten muss. Wie auch die Fans. Einer bisher nicht immer wie geschmiert funktionierenden Madrider Offensive, in die in der Champions League am Mittwoch Brahim Diaz frischen Wind hatte bringen können, dürfte auch Güler guttun. Doch das Warten geht weiter.