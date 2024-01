Das Sportfoto des Jahres 2023: "Glücksmoment"

Pure Emotion eingefangen auf einem besonderen Foto: Sascha Fromm darf sich über die vom kicker und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) vergebene Auszeichnung "Sportfoto des Jahres 2023" freuen.

Bereits zum 54. Mal ist das beste Sportfoto des Jahres gewählt worden. Der kicker richtet regelmäßig die traditionsreiche Konkurrenz in Kooperation mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) aus. Genau 836 Bilder wurden aus dem Sportjahr 2023 eingereicht.

Für die Sieger in den fünf Kategorien "Sport allgemein - Action", "Special Olympics und Para Sport", "Amateur- und Jugendfußball", "Fußball allgemein" sowie "Portfolio/Sportreportagen" stellen die Förderer Nikon, Deutscher Fußball-Bund und Volkswagen sowie der kicker insgesamt 30.000 Euro an Preisgeld zur Verfügung. Darüber hinaus stiftet Nikon für den erstmals ausgeschriebenen "Nachwuchspreis" Sachprämien im Gesamtwert von rund 9.000 Euro.

Viele Ereignisse weltweit zogen auch 2023 die Menschen in ihren Bann. Bei der Suche nach dem Sportfoto des Jahres begeisterte vor allem eine Aufnahme, die bei einem Landeswettbewerb der Special Olympics entstand, die Mehrheit der elfköpfigen Jury in ihrer sechsstündigen Sitzung. Es wurde zur klaren Nummer eins: Das Foto rückt auf herausragende Weise die Inklusion in den Fokus und hebt gleichzeitig die Wettkämpfe auf eine Ebene mit dem Leistungssport.

Das Sportfoto des Jahres: "Glücksmoment" von Sascha Fromm

Das Sportfoto des Jahres 2023: Florian Wandke freut sich nach dem Rennen über 100 Meter Freistil beim Landeswettbewerb der Special Olympics. Sascha Fromm

Die Wahl der Jury fiel auf das Bild "Glücksmoment" von Sascha Fromm. Beim Landeswettbewerb der Special Olympics (Sport für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung) in Thüringen fing er den besonderen Moment der Freude bei Florian Wandke ein, der gerade Platz drei über 100 Meter Freistil erreicht hatte.

Da kann man eigentlich gar keine "schlechten" Bilder machen. Sascha Fromm über den Landeswettbewerb der Special Olympics

"Er fällt immer durch seine Emotionen auf", sagt Fromm im Gespräch mit dem kicker über Wandke, den er bereits 2013 erstmals fotografierte, und lobt die Veranstaltung generell: "Ich sehe dort Menschen mit vielen schönen Emotionen. Da kann man eigentlich gar keine 'schlechten' Bilder machen. Es ist ein wunderbares Event."

Neben der Auszeichnung "Sportfoto des Jahres" für Fromm werden im Rahmen der Wahl jeweils drei Preise in den sechs Kategorien inklusive des Nachwuchspreises vergeben.

Die Preisträger bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2023. kicker

Was die Preisträger selbst über ihre prämierten Fotos zu sagen haben, lesen Sie in den kommenden Tagen auf den digitalen kicker-Kanälen oder in der aktuellen sowie der kommenden Montagausgabe des kicker.

Die Jury

Thomas Böcker (Deutscher Fußball-Bund)

Peter Dworschak (kicker)

Marvin Ibo Güngör (Vorjahressieger)

Markus Hillebrand (NIKON)

Jörg Jakob (kicker)

Wolfram Köhli (Verband Deutscher Sportjournalisten)

Michael Morsch (Deutscher Fußball-Bund)

Martin Schumacher (kicker)

Kevin Voigt (Verband Deutscher Sportjournalisten)

Gerd Voss (Volkswagen)

Catharina Weiß (Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin)