Das sind die österreichischen Trainer im Ausland

Mihajlo Petrovic (Hokkaido Consadole Sapporo)

Mihajlo Petrovic ist der älteste Trainer in dieser elitären Runde und hat in seiner gut 30-jährigen Laufbahn als Trainer einiges erlebt. So war der frühere Sturm-Trainer viele Jahre in Slowenien engagiert. Im Sommer 2006 zog es den heute 66-Jährigen dann aber nach Asien. Die Hokkaido Consadole Sapporo sind bereits sein dritter Klub in der höchsten japanischen Liga. GEPA pictures