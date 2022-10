"Das finde ich beschämend": Ausschreitungen überschatten Unions ersten Sieg

Fast eine halbe Stunde mussten sich die Spieler von Malmö FF und Union Berlin in den Katakomben warmhalten, ehe die Partie fortgesetzt werden konnte. Dass am Ende der erste Europa-League-Sieg der Köpenicker stand, rückte wegen der Fan-Ausschreitungen in den Hintergrund.

Einsatzkräfte mussten einen Block räumen, bevor das Spiel fortgesetzt werden konnte. IMAGO/Bildbyran