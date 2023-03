Darum wurde der verschossene Elfmeter von Havertz wiederholt

Borussia Dortmund hatte bis zur 47. Minute zumindest die Verlängerung an der Stamford Bridge vor Augen gehabt. Dann aber wurde es ereignisreich - zwei VAR-Entscheide plus wiederholter Elfmeter von Kai Havertz inklusive.

Ben Chilwell flankt aus recht kurzer Distanz in den Strafraum, Marius Wolf steht im Weg - und dessen linker Arm trifft beim Wegdrehen den gespielten Ball, lenkt so die Kugel auf ihrer Flugbahn ab. Der niederländische UEFA-Schiedsrichter Danny Makkelie lässt in diesem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Chelsea und Dortmund aber weiterlaufen. Das leitet eine Kettenreaktion ein ...

Denn nach dieser 47. Minute sollte der VAR erstmals eingreifen, den Referee in die Review Area schicken - und dieser hernach auf den Punkt zeigen. Die erste Entscheidung gegen einen Elfmeter wurde also gekippt und letztlich eben auf den Punkt gezeigt, weil Wolf die Trefferfläche, indem er den Arm leicht rausgenommen und nicht hinter dem Rücken gehalten hatte, vergrößerte.

"Wiederholung regeltechnisch korrekt"

Doch damit nicht genug: Denn der ausführende Chelsea-Schütze Kai Havertz verschoss nach Abklingen der längeren Diskussionen von schwarz-gelben Spielern mit dem Schiedsrichter nach cleverer Verzögerung in der 51. Minute. Der deutsche Nationalspieler traf trotz leerer Seite - BVB-Ersatztorhüter Alexander Meyer war in die andere Richtung gesprungen - nur den rechten Innenpfosten.

Die Freude über das erhaltene 1:0 währte allerdings nur kurz im westfälischen Lager, weil sich erneut der VAR meldete - und den Elfmeter nach Sicht der Bilder wiederholen ließ. Warum? Weil neben drei frühzeitig in den Sechzehner gelaufenen Blues-Akteuren (darunter Chilwell als erster) auch ein paar Dortmunder den Strafraum im Moment des Abschlusses von Havertz bereits betreten hatten.

Eine regelgerechte Wiederholung also? "Es sind von beiden Mannschaften Spieler zu früh im Strafraum drin. Deswegen ist die Wiederholung regeltechnisch korrekt", sagte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter und TV-Experte Wolfgang Stark während der Live-Übertragung bei "Amazon Prime". "Dann kommt noch dazu, dass ein zu früh reingelaufener Dortmnder Spieler direkt Einfluss nimmt."

Handspiel? Wiederholung? Emre Can & Co. reden wütend auf Schiedsrichter Danny Makkelie (Mi.) ein. IMAGO/Propaganda Photo

Diese Sichtweise bestätigte auch der langjährige Erstliga-Referee Manuel Gräfe bei Twitter: "Die Wiedderholung ist leider für den BVB regeltechnisch mit VAR korrekt, da der Spieler, der zu früh reinrennt, den Ball klärt (Salih Özcan; Anm. d. Red.). Zudem gibt es bei Vergehen von beiden Teams immer eine Wiederholung. Aber hier eben nur mit VAR, da Makkelie weiterspielen wollte."

Die Regel bezüglich der Wiederholung des Elfmeters sieht im Detail im Übrigen wie folgt aus. Im Regelheft des DFB unter "Regel 14 - Strafstoß" heißt es unter Punkt 2 "Vergehen/Sanktionen" etwa: "Wenn je ein Spieler der beiden Teams ein Vergehen begeht, wird der Strafstoß wiederholt [...]"

Hat Makkelie das Handspiel von Wolf gesehen?

Zur Entstehung des Elfmeteres schrieb Gräfe außerdem: "Für mich kein absichtliches Handspiel und auch nicht unnatürlich. Er (Wolf; Anm. d. Red.) dreht sich weg. Dadurch geht der Arm minimal raus, ist aber immer noch eng am Körper sowie ohne Spannung, was man am 'Wegschleudern' des Armes sieht. Für mich falsch und viel Pech für den BVB." Das sah Kollege Stark ebenfalls so: "Für mich ist der Arm in einer natürlichen Position. Er geht nicht zum Ball. Deshalb ist es für mich eher tendenziell nicht strafbar. Ich hätte ihn nicht gegeben."

Dazu kam noch Folgendes, was auch der ehemalige Schiedsrichter Stark nochmals ausführte: Denn wenn Referee Makkelie das Handspiel von Wolf während des Geschehens gesehen - was TV-Bilder durchaus nahelegen - und als nicht strafbar bewertet hatte, dann hätte ein VAR nicht mehr groß eingreifen dürfen. Es sei denn, der Schiedsrichter meldete beim Kontakt mit dem VAR seine fehlende Sicht.