Danso muss bei Lens-Sieg zur Pause verletzt vom Platz

Keine guten Nachrichten aus Frankreich. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso musste beim 2:0-Heimsieg seines Klubs RC Lens gegen den FC Lorient zur Halbzeitpause verletzt ausgewechselt werden.

Kevin Danso ist beim 2:0-Heimsieg von Lens in der französischen Meisterschaft gegen Lorient am Freitagabend zur Pause verletzt ausgewechselt worden. Laut Informationen der Sport-Tageszeitung "L'Equipe" erlitt der Innenverteidiger eine Blessur im Adduktorenbereich. Lens siegte nach Toren von Elye Wahi (57.) und David Pereira da Costa (81.) in der zweiten Halbzeit.

Nur eineinhalb Monate vor Start der Europameisterschaft in Deutschland muss das österreichische Nationalteam somit um den nächsten wichtigen Baustein in der Abwehrzentrale bangen. Bereits Kapitän David Alaba wird das Großturnier nach seinem erlittenen Kreuzbandriss mit aller Voraussicht verpassen. Danso stand in der aktuellen Saison in 37 Pflichtspielen für seinen Klub auf dem Platz und zählte auch in den vergangenen Spielen des ÖFB-Teams stets zum Stammpersonal.

Mit Lens steht Danso in der Ligue 1 zwei Runden vor Saisonende auf dem sechsten Platz. Sein Vertrag bei den Nordfranzosen läuft noch bis Sommer 2027.