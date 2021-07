"Dann mache ich mir Gedanken": Kuntz lässt Zukunft offen

Nach dem Vorrunden-Aus bei den olympischen Spielen kündigte DFB-Trainer Stefan Kuntz an, dass er eine Pause brauche und dass er Warnsignale seines Körpers spüre - eine Entscheidung zu seiner beruflichen Zukunft will er in ein paar Wochen treffen.

Macht sich Gedanken: Stefan Kuntz. picture alliance/dpa