Dank Klausel: Müller wechselt nach Straubing - Neuer Mannheimer Kooperationspartner

Während die Adler Mannheim einen neuen Kooperationspartner gefunden haben, hat Straubing auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Zurück in der DEL: Marcel Müller. IMAGO/Revierfoto

Mannheim hat nach dem Abstieg der Heilbronner Falken aus der DEL2 einen neuen Kooperationspartner gefunden. In der kommenden Spielzeit wird der achtmalige deutsche Meister mit den Bietigheim Steelers zusammenarbeiten, wie die beiden Klubs am Freitag mitteilten.

Vorrangig soll die Kooperation einer "besseren Integration von Nachwuchsspielern dienen". Eine Förderlizenz für die kommende Spielzeit erhalten aus dem Adler-Kader Torhüter Florian Mnich, Paul Mayer sowie Noel Saffran.

Die Steelers, die in der vergangenen Saison aus der DEL abstiegen, sollen vom Scouting-Netzwerk der Adler profitieren.

Klausel macht es möglich: Straubing schnappt sich Müller

Gescoutet hat auch Straubing, das in Krefeld fündig wurde. Die Tigers haben Offensivspieler Marcel Müller verpflichtet, wie der Verein mitteilte. Der 35-Jährige spielte zuletzt für die Krefeld Pinguine in der 2. Liga, wo er in der vergangenen Saison auf 27 Tore und 57 Vorlagen kam.

"Marcel ist ein sehr erfahrener Spieler, der die Liga bestens kennt", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham. Der gebürtige Berliner hat in seiner Karriere bereits für mehrere DEL-Klubs gespielt. Für Krefeld, die Eisbären Berlin, die Kölner Haie und die Hamburg Freezers lief er bislang fast 600-mal in der DEL auf. Mit Berlin wurde er 2006 deutscher Meister.

Müller hat nun eine Klausel in seinem Vertrag genutzt, um zu den Tigers zu wechseln. "Wir bedauern Marcel Müllers Entscheidung, müssen seine vertragliche Situation jedoch respektieren", erklärte Pinguine-Geschäftsführer Peer Schopp.