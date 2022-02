Dani Alves nicht für Barças Europa-League-Kader nominiert

Im Gegensatz zu Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traoré wird Dani Alves für den FC Barcelona nicht in der Europa League spielen.

Einen musste es treffen. Weil die UEFA-Regularien vorgeben, dass während einer Saison nur drei Neuzugänge für den internationalen Wettbewerb nachgemeldet werden dürfen, hatte der FC Barcelona die Wahl. Dani Alves, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres oder Adama Traoré - auf einen mussten die Katalanen verzichten.

Sie entschieden sich für den inzwischen 38-jährigen Rückkehrer aus Brasilien, der im Spiel mit Ball noch immer einen beachtlichen Wert mitbringt, defensiv mittlerweile aber einige Mängel aufweist.

Im Gegensatz zu Dani Alves nominiert ist übrigens Ousmane Dembelé, auch wenn es möglich ist, dass der abwanderungswillige Franzose beim FCB gar nicht mehr eingesetzt wird. Als Streichkandidat anstelle des Routiniers kam er durch die angesprochenen Regularien aber nicht in Frage.

Im K.-o.-Runden-Play-off vor dem Europa-League-Achtelfinale bekommt es Barça am 17. und am 24. Februar mit der SSC Neapel zu tun. In La Liga liegt die Mannschaft von Spielerlegende Xavi momentan einen Punkt hinter Platz 4 - also noch einigermaßen auf Kurs Champions League, wo man in der laufenden Saison bereits in der Vorrunde gescheitert war.