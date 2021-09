Curslack verpflichtet Globetrotter und Ex-Profi Bajram Nebihi

Er ist weit rumgekommen in seiner Karriere, nun stürmt der ehemalige Zweitliga-Angreifer Bajram Nebihi für den Hamburger Oberligisten SV Curslack-Neuengamme.

Neun Zweitligaspiele hat Bajram Nebihi in seiner Karriere-Vita stehen, dazu kommen 30 Einsätze in Liga drei, aber auch über 50 in der thailändischen Thai League, acht in der finnischen Veikkausliiga und weitere in den obersten Spielklassen des Kosovos und Albaniens. Zuletzt trat der heute 33-jährige Weltenbummler in Malaysia gegen den Ball, absolvierte dort coronabedingt im November 2020 sein letztes Pflichtspiel. Seit Sommer war er ohne Verein.

Das hat sich jetzt wieder geändert: Der Hamburger Oberligist SV Curslack-Neuengamme hat sich die Dienste des ehemaligen FC-Augsburg- und Union-Berlin-Profis gesichert, Nebihi soll die Offensive des aktuell in Staffel 1 auf Rang fünf notierten Oberligisten stärken. "Er ist ein Spieler- und Stürmer-Typ, wie ich ihn mag, weil er sehr physisch ist. Diese physische Präsenz ist eine Sache, die uns in der Offensive derzeit abgeht", so Curslack-Trainer Christian Woike gegenüber fussifreunde.de.

Nebihi selbst hingegen will seine neue Station mit allem nötigen Ernst angehen: "Meine ersten Eindrücke sind sehr gut. Ich bin auch überrascht von der Qualität. Die Jungs sind fußballerisch sehr stark. Jeder von denen hätte vielleicht auch Profi werden können. Aber da gehört so viel dazu…", weiß der Weltenbummler zu berichten.