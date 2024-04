Cupfinale zwischen Sturm und Rapid erneut ausverkauft

Für das ÖFB-Cupfinale zwischen Sturm Graz und Rapid sind keine Tickets mehr erhältlich. Damit ist das Spiel wie bereits im Vorjahr ausverkauft.

Das ÖFB-Cupfinale zwischen Sturm und Rapid (1. Mai, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) ist erneut ausverkauft. Sowohl die Grazer als auch die Wiener haben ihre Kontingente von rund 12.500 Tickets an den Mann gebracht. Zuzüglich der etwa 5.000 Karten, die bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart am 11. April an Sponsoren, Partner und VIPs vergeben bzw. verkauft wurden, wird das 30.000 Zuschauer fassende Stadion in Klagenfurt somit bis auf den letzten Platz gefüllt sein.

Im Vorjahr setzte sich Sturm - ebenfalls vor ausverkauftem Haus - gegen Rapid mit 2:0 durch. Manprit Sarkaria avancierte mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit zum Matchwinner für die Steirer. Auch in diesem Jahr wird die Mannschaft von Christian Ilzer als Favorit ins Endspiel gehen.

Vor dem Cupfinale am 1. Mai treffen Sturm und Rapid noch zweimal in der Liga aufeinander. Zunächst kommt es am Freitag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Graz zum Duell der beiden Mannschaften, fünf Tage später (24. April, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) treffen die zwei Traditionsvereine in Wien-Hüttedlorf erneut aufeinander. Die beiden bisherigen Saisonduelle endeten jeweils mit einem 1:1-Unentschieden.