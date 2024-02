Cristiano Ronaldo wegen obszöner Geste gesperrt

Cristiano Ronaldo muss in der Saudi Pro League wegen einer obszönen Geste einmal aussetzen. Wie der saudische Fußballverband SAFF am Mittwoch mitteilte, wurde der 39-Jährige für ein Spiel gesperrt.

Die Szene, die in Saudi-Arabien für einige Empörung sorgte, war in der TV-Übertragung des 3:2-Auswärtssiegs von Ronaldos Team Al-Nassr bei Al Shabab am Sonntagabend gar nicht zu sehen gewesen, entsprechende Videos kursierten jedoch schnell in den sozialen Medien.

Darauf ist zu sehen, wie der Portugiese, der im Spiel zuvor per Elfmeter den 1:0-Führungstreffer erzielt hatte, offenbar in Richtung der gegnerischen Fans gestikuliert. Dabei legt er sich die linke Hand ans Ohr und bewegt die rechte mehrfach vor seinem Unterkörper hin und her. Offenbar eine Reaktion auf "Messi!"-Rufe von den Tribünen.

Die Geste sorgte in Saudi-Arabien für große Aufregung und Kritik, der saudische Fußballverband leitete eine Untersuchung ein. Diese mündete nun in einer Sperre von einem Spiel gegen Cristiano Ronaldo, der die Torjägerliste der Saudi Pro League mit 22 Treffern anführt.

In der Tabelle der Saudi Pro League rangiert Al-Nassr mit vier Punkten Rückstand auf Al Hilal auf Platz 2.