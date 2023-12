Cristiano Ronaldo trifft im 1200. Spiel - Allzeit-Rekord greifbar

Er spielt nicht mehr auf dem höchsten Niveau, eilt aber noch immer von besonderer Marke zu besonderer Marke. Bricht Cristiano Ronaldo den Rekord für die meisten Pflichtspiele?

Torschützen am Freitagabend: Cristiano Ronaldo (re.) und Landsmann Otavio. AFP via Getty Images

Die Rekorde, meinte Cristiano Ronaldo einmal, würde er selbst gar nicht so sehr jagen - es sei eher andersherum. Und so fuhr der mittlerweile 38 Jahre alte Portugiese einen weiteren Meilenstein quasi im Vorbeigehen ein, während er mit Al-Nassr, dem Tabellen-Zweiten der Saudi Pro League, versuchte, an Spitzenreiter Al-Hilal dranzubleiben.

Das gelang beim 4:1-Heimsieg gegen Al-Riyadh, bei dem CR7 noch vor der Pause erst das 1:0 selbst erzielte - auf Vorlage von Sadio Mané - sowie das 2:0 durch Otavio vorbereitete. Doch die Besonderheit am Freitagabend war weder der Treffer noch der Assist. Sondern das Spiel an sich.

Cristiano Ronaldo hat gegen Al-Riyadh das 1200. Pflichtspiel seiner illustren Profi-Karriere bestritten, was ihm nicht verborgen geblieben war. "Ich danke meinen Teamkollegen, die mir geholfen haben, mein 1200. Spiel zu erreichen", schrieb der populäre Ausnahmesportler via Instagram. Auch: "Was für ein Ritt - aber wir sind noch nicht fertig."

187 Spiele fehlen noch

Mit "wir" dürfte CR7 vor allem sich selbst gemeint haben, der in Saudi-Arabien zwar nicht mehr auf dem höchsten fußballerischen Niveau spielt, körperlich aber weiterhin ziemlich fit ist. Greift der Mann, dem die meisten Pflichtspieltore in der bisherigen Geschichte des Profifußballs nachgesagt werden - über 850 - auch den Rekord für die meisten Pflichtspiele an?

Dann müsste der Goalgetter (16 Tore in 15 Ligaspielen in der laufenden Saison) noch mindestens drei Jahre weiterspielen, denn als Führender in dieser Liste gilt der langjährige englische Nationaltorhüter Peter Shilton, der zwischen 1966 und 1997 stolze 1387 Partien anhäufte.

Cristiano Ronaldo hat seine bislang 1200 Einsätze im Trikot von Sporting (31), Manchester United (346), Real Madrid (438), Juventus Turin (134), Al-Nassr (46) und der portugiesischen Nationalmannschaft absolviert (205).