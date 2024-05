Crash mit Ansage: Server-Debakel in FC 24 wurde befürchtet

Wiederholt sind Spieler von FUT in EA SPORTS FC 24 von Server-Problemen betroffen. Die Fehlerkette reißt damit weiterhin nicht ab, obwohl sich die Probleme bereits lange andeuteten.

Erneut kommen die Server zum Fall in FUT. kicker eSport

Verbesserte Rewards, jede Woche viele neue Spezialkarten. Mit dem Team of the Season (TOTS) sollte in Football Ultimate Team (FUT) von FC 24 nochmal ein Höhepunkt erreicht werden. Die Spitze konnte auch erklommen werden, allerdings nicht im positiven Sinne.

Denn das Höchstmaß erreicht hat lediglich der Frust und Zorn der Spieler des FUT-Modus. Die Gründe? Vielschichtig. Zum einen wären die Server zu nennen - ein Problem, das seitens der Community bereits befürchtet wurde.

Niederlagen durch Verbindungsabbrüche

Schon vor fast zehn Tagen streikten am Wochenende die Server. Wer eine Partie startete, bekam nicht nur einen Disconnect, sondern auch eine Niederlage zugeschrieben. Das war vor allem für jene ärgerlich, die mit dem Ziel, einen hohen Rang zu erreichen - und damit gute Rewards zu bekommen -, in die Weekend League gingen.

Während einerseits Betroffene über Social Media ihrer Wut freien Lauf ließen, äußerten andere Nutzer Bedenken beziehungsweise eine Vorahnung. Schließlich gingen die Server nur wenige Tage vor dem Release des Spiels auf PS Plus Essential in die Knie. "Wenn es jetzt schon Probleme gibt, wie soll es erst werden, wenn neue Spieler hinzukommen, die das Spiel also kostenlos herunterladen können", war eine häufig gestellte Frage.

Letztlich bewahrheiteten sich die Sorgen der Community. Auch in den vergangenen Tagen gab es Server-Probleme. In seltenen Fällen kam es sogar dazu, dass Verbindungsabbrüche auftraten, wenn ein Spieler eine Partie aufgeben wollte. Das hatte zur Folge, dass sowohl der unterlegene Akteur eine Niederlage kassierte als auch jener mit dem Disconnect. Zudem echauffierten sich einige Spieler darüber, sogar nach dem Abpfiff einer gewonnenen Partie noch einen Disconnect inklusive Niederlage erhalten zu haben.

Icon-Player-Pick mit falscher Version

Als sei das noch nicht genug, sind auch die Squad Building Challenges (SBC) nicht frei von Fehlern. So gab der 88+-Icon-Pick fälschlicherweise eine Basis-Ikone als Belohnung aus. EA SPORTS reagierte auf das Missgeschick und entfernte die SBC temporär. "Spieler, die die SBC vollständig abgeschlossen haben, werden in den kommenden Tagen im Spieler kontaktiert. All jene, die die SBC angefangen, aber nicht beendet hatten, können ab dem erzielten Fortschritt weitermachen", heißt es auf dem X-Kanal 'EA SPORTS FC Direct Communication'.

Sonderlich glücklich scheinen die Nutzer darüber aber nicht. Viel eher herrscht in der Kommentarsektion immer noch das "Messi-Gate 2.0" vor. Nach dem Erscheinen des Ligue-1-TOTS um Kylian Mbappé war es durch einen Fehler bei den FUT-Champs-Rewards möglich, unter anderem diese eigentlich extrem seltene und preisintensive Karte reihenweise zu ziehen. Selbiges galt für die etwas günstigeren und weniger seltenen Ousmane Dembelé und Warren Zaire-Emery.

Da der Fehler am Samstag um 4 Uhr deutscher Zeit behoben wurde, entstand für Teile der FC-24-Community ein erheblicher Vorteil. Klar ist: Trotz dem für PS-Plus-Essential-Abonnenten kostenlosen Zugang macht EA SPORTS nicht gerade Werbung für sein Fußball-Spiel.