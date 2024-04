Coyotes vor dem Umzug? Salt Lake City sucht schon Teamnamen

Seit Jahren gibt es Spekulationen um den Abschied der Arizona Coyotes aus Phoenix. Noch nie aber waren die Gerüchte über einen Umzug so laut wie in diesen Tagen. Schon in Kürze könnte es soweit sein.

Könnte schon sehr bald Heimstätte eines NHL-Teams sein: Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. IMAGO/Newscom World