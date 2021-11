Corona stoppt den Spielbetrieb: Die NOFV-Oberligen gehen in die Winterpause

Der Krisenstab des NOFV hat beschlossen, die beiden Oberligen in die vorzeitige Winterpause zu schicken. Im neuen Jahr könnte es zu Terminproblemen kommen.

Eine Einstellung des Spielbetriebs sei im Interesse der Eindämmung der Pandemie sowie der gesamtgesellschaftlichen Situation, zu diesem Entschluss kam eine Mehrheit im Krisenstab des NOFV. Somit wird in den Amateurspielklassen, zu denen auch die beiden Herren-Oberligen NOFV-Nord und NOFV-Süd gehören, der Spielbetrieb bis zum 31.12.2021 unterbrochen. Das gleiche gilt für die Frauen-Regionalliga, Junioren-Regionalligen, Futsal-Regionalliga, die ebenfalls vom NOFV organisiert werden. In der Herren-Regionalliga Nordost wird der Spielbetrieb bis auf Weiteres fortgeführt.

In den beiden Nordost-Oberligen wurden bislang 14 Spieltage absolviert. Bis Weihnachten allerdings stünden nach ursprünglichem Spielplan weitere vier an - so sollte der 18. Spieltag noch am 19.12. steigen. Mit dem Gang in die vorzeitige Winterpause stehen dem NOFV nun Terminprobleme ins Haus: "Die spielleitenden Organe werden sich mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebes im Jahr 2022 und weiteren wettbewerbssichernden Maßnahmen beschäftigen und Lösungsvorschläge, auch unter Einbeziehung der Vereine, erarbeiten", heißt es in der Meldung weiter.