Corona-Ausbruch beim DHB: Fünf weitere Nationalspieler positiv getestet

Bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat es einen Corona-Ausbruch gegeben: Wie der DHB am Montagabend mitteilte, wurden gleich fünf weitere Nationalspieler positiv getestet.

Durch die Vorbereitung waren die deutschen Handballer in Sachen Corona im Vergleich mit der Konkurrenz gut gekommen. Doch nach den ersten beiden bestätigten Fällen mit Julius Kühn und dem für den Melsunger nachnominierten Hendrik Wagner hat es nun einen handfesten Ausbruch im deutschen Team gegeben.

Wie der DHB am Montagabend mitteilte, wurden auf einen Schlag fünf weitere Nationalspieler positiv auf COVID-19 getestet: Torhüter Andreas Wolff, Kai Häfner, Timo Kastening, Lukas Mertens und Luca Witzke hat es erwischt.

Auch alle weiteren Delegationsmitglieder haben sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Ergebnisse auf ihre Zimmer im Teamhotel in Bratislava zurückgezogen.

Im Austausch mit HBL und EHF

Der DHB befindet sich bezüglich möglicher Nachnominierungen mit Spielern und Vereinen der Handball-Bundesliga sowie dem europäischen Verband EHF im Austausch. Diese sind auch außerhalb des Anfang Dezember gemeldeten 35er-Kaders möglich.

Das Quintett begab sich umgehend in Isolation und ist vorerst nicht einsatzfähig. Wer alles in die Slowakei nachreisen wird, steht noch nicht fest. Am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die deutsche Nationalmannschaft zum Abschluss der Vorrunde auf das ebenfalls noch verlustpunktfreie Polen.

