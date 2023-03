Comeback-Könige? Liverpool müsste in Madrid ein Novum schaffen

Wenn eine Mannschaft - außer vielleicht Real Madrid - dieses 2:5 aus dem Achtelfinal-Hinspiel noch umbiegen kann, dann der FC Liverpool? Ein Blick in die Geschichtsbücher.

Es war, von Real Madrids zurückliegender Champions-League-Saison mal abgesehen, eine der faszinierendsten Aufholjagden der jüngeren Europapokalgeschichte. Der FC Liverpool, im Camp Nou trotz ansprechender Leistung gegen den FC Barcelona noch 0:3 unterlegen, bog das CL-Halbfinale 2019 mit einem 4:0-Sieg an der Anfield Road noch um.

Womöglich die größte Sternstunde der Reds unter Jürgen Klopp, die in dieser Konstellation lange Zeit als die Mentalitätsmannschaft schlechthin galten. Dass der LFC grundsätzlich eine Mannschaft ist, die selbst aussichtslos erscheinende Rückstände noch zu drehen imstande ist, kann seine glorreiche internationale Historie jedoch nicht bestätigen.

Vor 2019 und den Duellen mit Barça vermochte es Liverpool erst einmal, einen Rückstand mit mehreren Toren Unterschied aufzuholen. In der zweiten Runde des UEFA-Cup hatten die Reds 1991 0:2 in Auxerre verloren, ehe sie das Rückspiel mit 3:0 für sich entschieden. In der ersten Saison nach Liverpools sechsjähriger Europapokal-Sperre wegen der Heysel-Tragödie war im Viertelfinale gegen den CFC Genua schließlich Endstation.

Das 2:5 war erst Liverpools dritte Hinspiel-Niederlage in Anfield

Seither folgte lediglich der besondere Abend gegen Barcelona, als der sechsmalige Champions-League-Sieger sogar einen Drei-Tore-Rückstand aufholen konnte - wie er es nun auch gegen die Comeback-Könige aus Madrid tun müsste. Einen gewichtigen Unterschied gibt es vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings.

Der LFC geht das Projekt Aufholjagd, nach der 0:1-Niederlage in Bournemouth am Samstag, anders als gegen Auxerre und Barcelona in der Fremde an. Und müsste mit einem Europapokal-Comeback auswärts sportliches Neuland betreten. Denn das krachende 2:5 von vor drei Wochen war erst die dritte Hinspiel-Niederlage, die Liverpool international in einem Heimspiel kassierte - und sowohl das 0:1 gegen Leeds im Messestädte-Pokal 1971 als auch das 1:3 gegen Chelsea in der Königsklasse 2009 hatte man jenseits von Anfield nicht mehr aufholen können.