Colts reagieren auf Talfahrt und setzen Head Coach Frank Reich vor die Tür

#29: NFL Preview – Trade-Wahnsinn! Plus: King Henry vs. Mahomes

Derrick „King” Henry gegen Patrick Mahomes. So lautet das Top-Duell am kommenden Wochenende in der NFL. In der aktuellen Ausgabe von „Icing the kicker”, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei, blicken Detti, Thomas und Kucze natürlich ausführlich auf diesen Showdown voraus. Können die Tennessee Titans, die zuletzt fünf Siege am Stück gefeiert haben, mit Running Back Henry auch den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes gefährlich werden? Des Weiteren werdet ihr in diesem Podcast auf das Aufeinandertreffen der Atlanta Falcons und Los Angeles Chargers sowie der New Orleans Saints und Baltimore Ravens vorbereitet. Und: Die Trade Deadline ist natürlich auch Thema. Am vergangenen Dienstag (1.11.) wurde das „Transferfenster” der NFL geschlossen. Was am Deadline Day noch alles passiert ist und was der womöglich beste Spielerwechsel war? Hört selbst… „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich! Jeden Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire