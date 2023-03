Club of Pioneers: Auf der Suche nach den ältesten Fußballvereinen eines Landes

Akribisch sucht der Club of Pioneers den ältesten bestehenden Fußballklub jedes Landes. Das ist jedoch nicht nur Auszeichnung, sondern auch Auftrag.

Es ist ein Mehrzweckraum, mehr nicht. Dreimal drei Meter, vergilbte Gardinen, ein Waschbecken, ein Telefon mit Strippe. Hier, im Büro der Geschäftsstelle des Berliner FC Germania, trifft Vergangenheit auf Zukunft. Ein Spagat, den der Verein nicht nur in diesem unscheinbaren Zimmer, sondern auch in seiner kompletten Wahrnehmung meistern muss. An den Wänden hängen die Bilder früherer, teils glorreicher Zeiten. Da erkämpften sich die Berliner 1890 und 1891 zwei inoffizielle Meistertitel, heute müssen sich die Klubverantwortlichen mit den Folgen eines Wasserschadens herumschlagen.

Außen deutet wenig auf die Bedeutung des Vereins hin. Die kleine Geschäftsstelle befindet sich in einem Backsteinbau, der zwischen einer Kleingartenkolonie und einer Kita in Tempelhof liegt. Der Stadtteil im Berliner Süden ist berühmt für seinen stillgelegten Flughafen, die Luftbrücke, den St.-Matthias-Friedhof. Weit weniger bekannt als die genannten Denkmäler ist der hier beheimatete BFC Germania. Dabei wurde dieser schon 1888 gegründet und ist somit der älteste noch bestehende reine Fußballverein in Deutschland.

TSV 1860? Deutschlands ältester Fußballklub heißt BFC Germania

Germania wirbt mit der Tradition. Michael Postl

Die meisten werden an Klubs denken wie 1860 München oder den VfL Bochum 1848. Beide wurden jedoch als Turnverein gegründet - die Fußballabteilung kam erst 1899 beziehungsweise 1949 dazu. Doch ohnehin "sind die uns Welten voraus", sagt Heinz-Dietrich Kraschewski und lacht. Der 70-Jährige, schlohweiße Haare, schmal umrahmte Brille, ist Vorstandsvorsitzender der Germania, begleitet seinen Klub seit 1963, hat anfangs Tore erzielt, später Kinder trainiert und schließlich Sponsoren akquiriert. Und die sind in der 10. Liga nicht leicht zu bekommen.

Da bietet es sich an, mit dem Pfund der Tradition zu werben. "Auch wenn wir uns das am Anfang nicht so richtig getraut haben", sagt Kraschewski. Warum, kann er selbst nicht so richtig erklären, Fakt ist aber: "Seit unserer 125-Jahr-Feier 2013 ist das ein wenig anders." Zu diesem Zeitpunkt, sagt er, habe der Vorstand erstmals in der langen Vereinshistorie eine Einheit gebildet und sei sich im Zuge dessen seiner Geschichte bewusst geworden. Die Trainingsjacken tragen alle denselben Schriftzug auf dem Rücken, "Ältester Fußballverein Deutschlands", um neugierig zu machen, sagt Kraschewski. Derselbe Satz prangt auf einem Fester des Vereinsheims, auf einem Banner am Spielfeldrand, über dem Kassenhäuschen. In der ersten Mannschaft, aktuell in der Kreisliga B beheimatet, weiß jeder um die große Vergangenheit des Klubs, selbst den Kindern wird davon erzählt.

FC Sheffield: Der älteste bestehende Fußballklub der Welt

Der FC Sheffield (England) ist der älteste bestehende Fußballklub der Welt. Getty Images

Das ist auch beim FC Sheffield der Fall. Der englische Siebtligist ist der älteste bestehende Fußballklub der Welt - und schlachtet diesen inoffiziellen Titel gerne aus. Fast pathetisch mutet das 34 Seiten umfassende vom Verein gedruckte Info-Heft an, das betont, wo man überall als Erster dran war: Die erste Torlatte, der erste Eckball, der erste Freistoß - und sogar mit dem ersten Flutlichtspiel war der FC Sheffield 1887 Vorreiter.

Deshalb nennen sie sich hier auch "The Club", um sich als Symbol für die außergewöhnlichen Rolle, die der Fußball in der Gesellschaft innehabe, zu präsentieren. Diese Werte vermitteln möchte der Verein auch über den Club of Pioneers, eine internationale Vereinigung der jeweils ältesten Fußballklubs aller Länder, die er 2013 gründete. Durch ihn können unter Federführung des FC Sheffield Kooperationen entstehen, Turniere ausgetragen und Bündnisse geschaffen werden.

Zwischen Fußballromantik und Marketing

Das ist zumindest das Ziel von Robert Zitzmann. Der Sportökonom ist Vorstandsmitglied beim FC Sheffield und einer der sieben Botschafter, welche die Wurzeln des Fußballs in der Welt verbreiten wollen. Im Grunde vereint Zitzmann das Herzblut eines Fußballromantikers mit dem zielorientierten Vorgehen eines Marketingchefs. Mit seinen Kollegen, die über drei Kontinente verteilt sind, durchforstet er Vereinschroniken, wälzt Fußballbücher, stöbert in Sportartikeln. Das Ziel: Das Label eines jeden Vereins, der der älteste seines Landes ist, zu vermarkten. "Wir wollen die Gründungsklubs des Fußballs vereinen, soziale Turniere organisieren, ihnen eine gemeinsame Plattform geben", sagt Zitzmann.

Teilweise konnten die Organisatoren des Club of Pioneers diese Ideen schon verwirklichen. Seit 2013 gab es gut besetzte Turniere: In der ersten Auflage führte den CFC Genua ein gewisser Tomas Skuhravy aufs Feld, der bei der WM 1990 mit fünf Treffern bester Torschütze der Tschechoslowakei war. Seit der Corona-Pandemie sind diese Begegnungen etwas eingeschlafen, zuletzt fand 2019 ein Turnier statt. Umso größer soll die nächste internationale Veranstaltung ausfallen, geplant ist sie im Sommer. Bis dahin vermarkten sich die Klubs jedoch selbst.

St. Gallen ältester noch bestehender Fußballklub auf europäischem Festland

Das tut auch der FC St. Gallen. Das Vereinsgelände des zweimaligen Schweizer Meisters liegt direkt an der A1, der längsten Autobahn der Schweiz. Sie trennt das Stadion des Traditionsklubs im Süden von den drei Trainingsplätzen und dem ehemaligen Funktionsgebäude im Osten. In der 19.500-Zuschauer-Arena befindet sich heute auch das inoffizielle Vereinsmuseum. Seit der prunkvollen 140-Jahr-Feier 2019 prangen dort groß das grün-weiße Klubemblem aus dem Gründungsjahr, das kolorierte Foto der ersten Meistermannschaft von 1904 und eine Gründungsurkunde. Diese beweist, dass der Pokalsieger von 1969 mit seinen bald 144 Jahren nicht nur der älteste Fußballklub der Schweiz, sondern zusammen mit KB Kopenhagen, von dem es heute nur noch die Jugendabteilung gibt, auch der älteste auf dem europäischen Festland ist.

FC Albion - "El Pionero"

Alte Devotionalien werden in Museen ausgestellt. Robert Zitzmann

Das herauszufinden ist im fußballbegeisterten und archivierfreudigen Europa weniger schwierig als zum Beispiel in Afrika, Ozeanien, Asien oder Südamerika. Dort, genauer gesagt in Uruguay, sitzt Juan Alvarez in seinem Büro und wischt hektisch über sein Handy. "Über 1000 Fotos" habe er geschossen, in Chile, Argentinien, Venezuela war Alvarez bereits als Botschafter des Club of Pioneers unterwegs - und eben auch in Uruguay.

In der Hauptstadt Montevideo ging man jahrelang davon aus, dass Penarol (gegründet im September 1891) der älteste Klub des Landes sei, stolz nannte man sich daher "decano", der Älteste. Doch dann die Wende: Nach monatelanger Recherche wurde klar, dass etwa 20 Männer mit teilweise deutschen und englischen Namen schneller waren und den FC Albion schon im Juni desselben Jahres ins Leben gerufen hatten. Dass er in den Niederungen des Amateurfußballs noch existierte, wussten nur wenige, zudem war das Gründungsdatum lange unklar. Ein Pfund für den Zweitligisten, aber ein noch größeres für Alvarez: "Jetzt nennen alle Uruguayer Albion "El Pionero", darauf sind wir sehr stolz."

Die Mitglieder des Club of Pioneers:

Mitgliedsvereine müssen seit Gründung ohne Unterbrechung fortbestehen und noch an Fußballwettbewerben teilnehmen. Aktuell fehlen noch mehr als 150 Länder.

Verein / Land / Gründungsdatum

FC Sheffield / England / 1857

AFC Wrexham / Wales / 1864

FC Queens Park / Schottland / 1867

KB Kopenhagen / Dänemark / 1878

FC St. Gallen / Schweiz / 1879

Koninklijke HFC / Niederlande / 1879

FC Cliftonville / Nordirland / 1879

Royal Antwerp FC / Belgien / 1880

FC Savages / Südafrika / 1882

FC Hong Kong /Hong Kong /1886

Yokohama C & AC / Japan /1886

Acad. de Coimbra / Portugal /1887

North Shore United / Neuseeland / 1887

BFC Germania / Deutschland / 1888

AC Mohun Bagan / Indien / 1889

RC Huelva / Spanien / 1889

FC St George's / Malta / 1890

FC Albion / Uruguay / 1891

Tvoroyrar Boltefelag / Färöer / 1892

Santiago Wanderers / Chile /1892

CFC Genua / Italien / 1893

Odds BK / Norwegen / 1894

First Vienna FC / Österreich /1894

CS Fola Esch / Luxemburg / 1906

FK Ljuboten Tetovo / Nordmazedonien / 1919

FK Sveikata / Litauen / 1919