CL-Quali: Eintracht-Frauen treffen auf Fortuna Hjörring

In Nyon ist am Freitag die erste Runde der Champions-League-Qualifikation der Frauen ausgelost worden. Eintracht Frankfurt trifft im Rahmen eines Mini-Turniers zunächst auf Fortuna Hjörring aus Dänemark.

Die Eintracht steigt am 18. August in Runde 1, dem UWCL-Mini-Turnier ein. IMAGO/Beautiful Sports

58 Teams steigen in der ersten Runde ein, die in Form eines Mini-Turniers ausgetragen wird. Dabei gibt es die Unterscheidung zwischen dem aus neun Vierer- beziehungsweise zwei Dreiergruppen bestehenden Meister- und dem in vier Vierergruppen gebildeten Ligen-Weg.

Eintracht Frankfurt als Tabellendritter der Frauen-Bundesliga bestreitet den Ligen-Weg als ungesetztes Team und wurde in Gruppe 3 gelost. Gegner im Halbfinale ist der dänische Vizemeister Fortuna Hjörring. Im Spiel um Platz 3 oder dem Finale wartet Ajax Amsterdam (Niederlande) oder Kristianstads DFF (Schweden). Stattfinden wird das Mini-Turnier der Gruppe 3 bei SGE-Halbfinalgegner Fortuna Hjörring in Dänemark.

Runde 1 im Überblick

Die Halbfinals finden am 18. August zwischen acht gesetzten und acht ungesetzten Teams statt. Die jeweiligen Sieger spielen das Weiterkommen in einem Finale drei Tage später am 21. August aus.

Gespielt wird im K.-o.-System, jeweils allein der Sieger zieht in die zweite Runde - die Play-offs mit einem Hin- und Rückspiel - ein.

Frankfurt war letztmals als 1. FFC Frankfurt 2016 international dabei, nun möchten die Hessinnen erstmals unter dem Adlerdach die vom 19. Oktober bis 22. Dezember laufende Gruppenphase mit 16 Mannschaften erreichen.

Vizemeister FC Bayern München steigt in Runde zwei ein, Meister VfL Wolfsburg ist neben Titelverteidiger Lyon, Barcelona und Chelsea direkt in der Gruppenphase.