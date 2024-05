CHL: Pinguins bekommen es auch mit dem Titelverteidiger zu tun

Am Mittwoch fand die Auslosung für die Champions Hockey League statt und bescherte vor allem den Fischtown Pinguins Bremerhaven schwere Brocken. Auf die Eisbären Berlin warten "spannende Aufgaben".

Im Prager O2 Universum wurde die Auslosung für die CHL 2024 durchgeführt, der deutsche Vizemeister Bremerhaven hat dabei höchst anspruchsvolle Gegner zu bespielen. Mit HC Servette Genf kommt der amtierende Titelträger zu den Pinguins, zudem muss das Team von Trainer Thomas Popiesch zum Finalisten der Vorsaison, den schwedischen Klub Skelleftea A.I.K. reisen.

"Gegen die letztjährigen Finalteilnehmer zu spielen, ist schon ein besonderer Anreiz", ließ Manager Sebastian Furchner wissen. Zudem bestreitet der DEL-Klub Heimspiele gegen Lausanne HC (Schweiz) und Rouen Dragons (Frankreich), auswärts geht es für die Pinguins zu Sparta Prag (Tschechien) und SonderjyskE Vojens (Dänemark).

Neben Bremerhaven sind aus der DEL auch der amtierende Meister Eisbären Berlin sowie Halbfinallist Straubing Tigers in der Königsklasse unter den insgesamt 24 europäischen Klubs vertreten.

Wir haben das Ziel, uns für die K.-o.-Phase zu qualifizieren. Stephane Richer

Berlin bekommt es in eigener Halle mit Dynamo Pardubice (Tschechien), Sparta Prag und SonderjyskE Vojens zu tun. Die Auswärtsreisen führen die Eisbären in die Schweiz zu Fribourg Gotteron, nach Schweden zu den Växjö Lakers und nach Polen, wo Unia Oswiecim wartet. "Spannende Partien gegen interessante Gegner" sieht Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer auf den Hauptstadtklub zukommen. "Durch den neuen Modus kann jeder einzelne Punkt ausschlaggebend für die Abschlusstabelle sein. Das sorgt für Spannung. Wir haben das Ziel, uns für die K.-o.-Phase zu qualifizieren."

Die Straubing Tigers spielen im heimischen Eisstadion am Pulverturm gegen Skelleftea A.I.K., Dynamo Pardubice und SonderjyskE Vojens. Auswärts müssen die Niederbayern bei Fribourg Gotteron, ZSC Lions Zürich und Unia Oswiecim ran.

Top 16 qualifizieren sich für die Play-offs

In der Vorrunde werden alle Teams in einer Gesamttabelle gelistet, die Top 16 qualifizieren sich für die Play-offs. Die K.o.-Spiele werden in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen, das Finale wird in einer Partie entschieden. Der Wettbewerb beginnt Anfang September.