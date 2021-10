Chemnitz muss vorerst auf Zickert verzichten

Der Chemnitzer FC muss in den kommenden Partien ohne Stammkraft Robert Zickert auskommen. Der 31-Jährige hat sich am Sprunggelenk verletzt.

Bereits in der 17. Minute war das Auswärtsspiel bei Optik Rathenow (2:1) am Samstag für Zickert beendet. Der Innenverteidiger musste verletzt ausgewechselt werden. Die Diagnose erhielten der Spieler und sein Verein nach eingehenden Untersuchungen am Montagabend: Zickert zog sich einen Riss des vorderen Außenbandes sowie einen Anriss des hinteren Außenbandes im rechten Sprunggelenk zu.

"Da der Knöchel am Montag noch sehr geschwollen war, bin ich froh, dass es nichts Schlimmeres ist. Mein Ziel ist es, schnellstmöglich wieder fit zu werden und schon bald wieder auf dem Platz stehen zu können", erklärte der Routinier.

Wie lange genau der Abwehrmann pausieren muss, ließ der CFC zunächst offen. Zickert werde "für die kommenden Partien" ausfallen. Ein herber Verlust für den Tabellenneunten, schließlich verpasste Ersatzkapitän Zickert vor der verletzungsbedingten Auswechslung am Samstag keine einzige Spielminute in dieser Saison.