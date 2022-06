Chemie Leipzig bekommt "Wunschspieler" Eshele

Regionalligist BSG Chemie Leipzig hat Manassé Eshele verpflichtet. Der 23-Jährige unterschrieb bei den Sachsen einen Vertrag bis 2024.

Eshele hat in seiner noch jungen Karriere bereits einige Stationen hinter sich, zwischen 2016 und 2021 spielte der 1,88 Meter große Rechtsfuß für Darmstadt 98, FSV Frankfurt, Havelse, Schott Mainz und Gonsenheim. Zuvor wurde der 23-Jährige unter anderem bei Mainz 05, Wehen Wiesbaden und Kaiserslautern ausgebildet.

Vergangenen Sommer kehrte Eshele wieder nach Fürstenwalde zurück, absolvierte dort in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nordost 35 Spiele (sechs Tore, vier Assists). Nun folgt der Wechsel innerhalb der Liga zu Chemie Leipzig, das sich sehr um den gebürtigen Kongolesen bemüht hat. "Er ist ein absoluter Wunschspieler, um den hart gekämpft wurde", berichtet Daniel Heinze, Teil der Sportlichen Leitung der BSG, in einer Vereinsmitteilung. Ein besonderes Lob erhält derweil ein weiteres Mitglied der vierköpfigen Sportlichen Leitung der Sachsen. "Wir sind sehr glücklich, dass unsere Bemühungen, insbesondere die Hartnäckigkeit von Uwe Thomas, erfolgreich waren", so Heinze.

Chemie plant Eshele für die Offensive ein

Esheles Stärken beschreibt Heinze folgendermaßen: "Manassé ist ein vielseitiger und kopfballstarker Spieler, der sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar ist. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Physis sehen wir 'Mannes' Stärken vor allem im offensiven Bereich, in denen er uns vorrangig in den zentralen Positionen weiterhelfen wird. Er kann die Bälle gut festmachen und beherrscht das schnelle offensive Umschaltspiel."

Eshele erhält bei der BSG die Nummer 14, sein Vertrag gilt zwei Jahre bis 2024.