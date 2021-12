Chelsea-Quartett um Werner positiv getestet, Havertz "noch nicht"

Auch der FC Chelsea bleibt von der Corona-Welle in England nicht verschont. Unter den Infizierten ist auch Timo Werner - und womöglich Kai Havertz.

Als der FC Chelsea am Donnerstagabend Startelf und Reservebank für das Heimspiel gegen den FC Everton bekanntgab, fehlten einige bekannte Namen. Und so, wie sich die Meldungslage der letzten Tage in der Premier League gestaltete, war früh zu erahnen, warum.

Kurz vor dem Anpfiff bestätigte Trainer Thomas Tuchel schließlich den Verdacht: Timo Werner, Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi und der am Knie verletzte Ben Chilwell sind allesamt positiv auf Corona getestet worden.

"Kai fühlt sich nicht gut"

Kai Havertz fehlte vorsichtshalber, auch bei ihm ist eine Infektion zu befürchten. "Kai fühlt sich nicht gut", sagte Tuchel bei "BT Sport". "Er ist noch nicht positiv, wir warten auf das Testergebnis und haben entschieden, ihn nicht mit in den Kader zu nehmen."

Am Mittwoch habe sich der Corona-Ausbruch angebahnt, so Tuchel, der trotzdem Optimismus ausstrahlte: "Wir haben immer noch einen starken Kader."

Was dieser in den kommenden Tagen und Wochen überhaupt wert ist, wird sich noch zeigen: Am Donnerstag sagte die Premier League gleich sechs Spiele coronabedingt ab, weil zahlreiche Klubs mit hohen Fallzahlen zu kämpfen haben.