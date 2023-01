Cazoo Masters: Erstrunden-Aus für WM-Held "Gaga"

Mit großen Ambitionen ins Turnier geschritten, verabschiedet sich Gabriel Clemens bereits nach dem Auftaktmatch von den Cazoo Masters. Der WM-Halbfinalist scheiterte an Jose de Sousa - mal wieder.

Bei der Weltmeisterschaft im Ally Pally ließ Gabriel Clemens groß aufhorchen und preschte wider der Erwartungen vieler Fans und Experten ins Halbfinale ein. Nach diesem aus deutscher Perspektive einzigartigen Erfolg auf der internationalen Darts-Bühne waren die Ambitionen des 39-Jährigen umso größer, bei seinem ersten Major-Turnier des neuen Jahres direkt wieder ein Ausrufezeichen zu setzen. Pustekuchen - beim Cazoo Masters in Milton Keynes (England) ist Clemens in der ersten Runde ausgeschieden.

Der WM-Halbfinalist aus Saarwellingen verlor zum Auftakt des Master-Turniers gegen Jose de Sousa mit 4:6 in Legs. Allerdings ist diese Niederlage keine faustdicke Überraschung, schließlich handelt es sich bei dem Portugiesen um den 14. der Weltrangliste. Clemens selbst war nach der WM überhaupt erst in die Top-20 vorgedrungen (Rang 19).

De Sousa, der sich im direkten Duell mit Clemens zum vierten Mal in Serie durchsetzte, trifft in der zweiten Runde am Samstag auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen. Der Niederländer gewann das Masters-Turnier von 2015 bis 2019 fünfmal in Folge. Zuletzt gewann der Engländer Joe Cullen den Wettbewerb.