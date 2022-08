CAS: Cardiff muss Ablöse für tödlich verunglückten Sala zahlen

Der walisische Zweitligist Cardiff City muss für den tödlich verunglückten Emiliano Sala eine Ablösesumme entrichten. Dies entschied der Internationale Sportgerichtshof.

Sala war im Januar 2019 für 17 Millionen Euro vom FC Nantes zu Cardiff City gewechselt. Zwei Tage nach der offiziellen Verkündung des Transfers stürzte der Argentinier aber auf dem Weg nach Cardiff mit dem Flugzeug ab und kam dabei ums Leben.

Seitdem streiten sich Cardiff und Nantes über die Zahlung zumindest von Teilen der Ablösesumme - es entwickelte sich eine "Schlammschlacht". Cardiff vertrat die Ansicht, dass der damals 28-jährige Sala zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht offiziell beim Verein registriert gewesen und daher der Transfervertrag noch nicht vollständig abgeschlossen war.

Die FIFA hatte bereits entschieden, dass Cardiff die erste vereinbarte Rate der Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro zu zahlen habe. Gegen dieses Urteil hatte Cardiff aber Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshoff (CAS) eingelegt. Das Gremium schloss sich aber der FIFA-Sicht an und widersprach dem Einspruch. Damit ist der letztinstanzliche Schiedsspruch in dem Fall gesprochen, Cardiff muss die sechs Millionen Euro an Nantes nun überweisen.