Can nach Hummels-Kritik: "Der Mats ist da anders"

Keineswegs glanzvoll, weil Zweitligist Hannover 96 einige Chancen besessen hatte, zog Borussia Dortmund ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Nach einer Partie, die belegte, dass der BVB sich weiter in einer Entwicklungsphase befindet.

Redebedarf: Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Emre Can (v.li.) beraten sich in Hannover. IMAGO/Eibner

Am Ende war es wieder einmal Jude Bellingham, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die Westfalen beim Zweitligisten letztlich zumindest vom Ergebnis her halbwegs souverän in die zweite Runde einzogen - und damit ein ähnliches Schicksal wie beim 1:2 beim FC St. Pauli im Achtelfinale des vergangenen Jahres vorerst vermieden. Dabei hatte der Engländer nicht einmal in der Startelf gestanden, sondern war erst in der 62. Minute eingewechselt worden.

Bellinghams notwendige Pause - Sorgen um Meunier

"Jude hat uns signalisiert, dass er nicht bereit ist. Er hatte zuletzt auch sehr viel gespielt", erklärte Dortmunds Coach Erdin Terzic schon vor der Partie bei "Sky". Sportdirektor Sebastian Kehl fügte an, dass Bellingham nicht nur für den BVB, sondern auch für die englische Nationalmannschaft zuletzt stets durchgespielt hatte - und aus diesem Grund "schon gegen Sevilla" vielleicht eine Pause benötigt hätte.

Doch auch rund eine halbe Stunde genügte dem 19-jährigen Ausnahmespieler in Hannover, um nicht nur den letztlich vorentscheidenden Elfmeter rauszuholen, sondern diesen auch noch selbst zum 2:0-Endstand zu verwandeln.

Terzic muss dennoch einmal mehr fürchten, dass sich die Verletztenliste der Borussia im Spiel bei den 96ern wieder vergrößerte. Denn Thomas Meunier wurde in der 58. Minute vom Arm von Hannovers Abwehrspieler Julian Börner unsanft im Bereich des Jochbeins getroffen und schied mit Schmerzen aus. Marco Reus war in Hannover erst gar nicht mit dabei.

Kritik? Kobel wünscht sich richtige Balance

Ein bisschen Wellen schlägt unterdessen noch immer die zuletzt von Mats Hummels öffentlich geäußerte Kritik im Lager der Borussia. "Ich würde es lieber intern besprechen. Ich bin da nicht der Typ dafür, es öffentlich zu machen", meinte etwa Emre Can, fügte in Richtung von Hummels aber auch versöhnlich an: "Der Mats ist da anders, das muss jeder für sich wissen. Ich kann ihm da keinen Vorwurf machen."

"Eine gute Balance" wünscht sich derweil Gregor Kobel, der dem BVB in Hannover mehrfach mit starken Paraden die Null hielt. "Angebracht ist es natürlich, Kritik zu üben in unserer Situation. Wichtig ist aber auch, dass wir es in der Mannschaft machen." Ohnehin sei es keineswegs so, dass das Team intern nicht ausgiebig reden würde - auch über die jüngste Niederlage bei Union am Wochenende. "Wir hatten ein Meeting am nächsten Morgen, hatten aber auch schon auf dem Weg zum Flughafen damit angefangen", so der Dortmunder Keeper.

Immerhin: Obwohl am Mittwochabend wahrlich nicht alles funktioniert hatte, dürfte es diesmal weniger Anlass für Gespräche geben - egal ob intern, oder öffentlich.