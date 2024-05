Campbell freut sich über "eines der schönsten Tore" ihrer Karriere

Gegen Norwegen kämpfte sich das österreichische Frauen-Nationalteam zu einem Remis. Die eingewechselte Eileen Campbell traf dabei sehenswert.

Das österreichische Frauen-Nationalteam startete mit einem Unentschieden in die Nations League. Norwegen nahm gleich zu Beginn das Heft in die Hand und setzte Österreich gehörig unter Druck. Schon nach drei Minuten bekamen die Skandinavierinnen einen Elfmeter zugesprochen, den Reiten Guru zum Glück für die Fuhrmann-Elf aber neben das Tor setzte. Nach knapp 25 Minuten erzielte Norwegen aber den verdienten Führungstreffer.

Nach einigen Umstellungen zur Halbzeit zeigten sich die ÖFB-Frauen im zweiten Durchgang aber bissiger. Die eingewechselte Eileen Campbell erzielte schließlich mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze den 1:1-Endstand. "Ich bin sehr froh, dass mein Treffer zum Unentschieden geführt hat. Natürlich wäre uns ein Sieg lieber gewesen, aber ich denke wir haben es vor allem in der zweiten Hälfte ganz gut gemacht. Wenn ich ehrlich bin glaube ich, dass es eines der schönsten Tore in meiner bisherigen Karriere war. Ich bin sehr froh, dass wir den Punkt mitnehmen können. Vor allem nach der Pause waren wir mutig, haben unser Spiel gespielt, das uns auszeichnet“, freute sich die Torschützin über das Ergebnis.

Blick richtet sich auch Frankreich

Gegen Ende hatte Österreich noch einmal Glück - Caroline Graham Hansen und Elisabeth Terland trafen nur die Latte. Somit starten die ÖFB-Frauen mit einem Punkt in die Nations League. "Ich denke, wir haben gegen ein starkes und dynamisches norwegisches Team auch das notwendige Glück gehabt, haben aber auch bewiesen, dass wir zurecht in der Liga A gesetzt sind, weil wir das Spiel bis zum Ende offen gehalten haben. Es freut mich für jede einzelne Spielerin und den gesamten Betreuerstab, dass wir diesen Punkt hier mitgenommen haben. Jetzt gilt es die Akkus bestmöglich aufzuladen. Mit Frankreich wartet die Nummer fünf der Welt auf uns. Ich hoffe, dass die Unterstützung auf den Rängen im Viola Park lautstark ist, um im Idealfall gegen Frankreich auch ein Unentschieden erreichen zu können“, richtet Teamchefin Irene Fuhrmann den Blick schon wieder nach vorne.

Schon am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) treffen die Österreicherinnen auf Frankreich. Für das Spiel sind bereits über 8.000 Tickets verkauft. Bei Torschützin Campbell ist die Vorfreude groß: "Am Dienstag wollen wir genauso selbstbewusst auftreten, wie heute vor allem in der zweiten Halbzeit. Es ist toll, dass uns so viele Fans im Viola Park unterstützen kommen. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir sie auch akustisch am Platz richtig wahrnehmen werden."