BVB suspendiert Youngster Brunner

Borussia Dortmund hat U-19-Torjäger Paris Brunner suspendiert. Er fällt nicht zum ersten Mal mit einer Undiszipliniertheit auf.

Paris Brunner hat mit der U 19 von Borussia Dortmund einen Traumstart in die neue Saison hingelegt, muss jetzt aber erst einmal zuschauen. Am Mittwochabend teilte der BVB in einem knappen Statement mit, dass Brunner "aus disziplinarischen Gründen suspendiert" worden sei.

Über die Hintergründe und die Dauer der Maßnahme machten die Dortmunder keine Angaben. "Der Nachwuchsspieler wird bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen", heißt es lediglich.

Brunner, der erst im Februar seinen 18. Geburtstag feiert, war 2020 aus dem Nachwuchs des VfL Bochum nach Dortmund gewechselt und gilt als hoffnungsvolles Talent - auch für den DFB. In diesem Jahr gewann der deutsche U-17-Nationalspieler (18 Länderspiele, 15 Tore) die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Kategorie U 17. Auf dem Weg zum U-17-EM-Titel traf er viermal.

Bereits in der vergangenen Spielzeit war Brunner in die U 19 aufgerückt und hatte in zehn Einsätzen zweimal getroffen. 2023/24 steht der 1,86 Meter große Angreifer nach sieben Auftritten bereits bei satten zehn Toren (davon drei Elfmeter). Er hat damit fast die Hälfte der Tore seiner Mannschaft erzielt, die mit sieben Siegen aus sieben Spielen (23:1 Tore) in der U-19-Bundesliga West perfekt gestartet ist.

In der vergangenen Saison kam er vor dem Topspiel zu spät

Brunner war bereits in der vergangenen Saison neben dem Platz negativ aufgefallen. Vor dem U-19-Ligaspiel gegen den 1. FC Köln (1:1) war er zu spät zum Treffpunkt gekommen und hatte deshalb seinen Platz der Startelf verloren, war allerdings dann zumindest eingewechselt worden. Diesmal scheint sich Brunner ein schwerwiegenderes Vergehen geleistet zu haben.

Am Samstag (11 Uhr) gastieren die Dortmunder Youngster ohne ihn beim VfL Bochum; vier Tage später (16 Uhr) geht es für die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg in der Youth League - in der Brunner an den ersten beiden Spieltagen einmal traf - bei Newcastle United weiter.