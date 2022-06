Burkardt: Erst das EM-Ticket, dann zur WM?

Jonathan Burkardt, Stürmer des 1. FSV Mainz 05, wird seiner Führungsrolle in der deutschen U 21 vollauf gerecht. Nun will er erst das EM-Ticket lösen - bevor vielleicht sogar eine WM-Teilnahme ein Thema werden könnte.

Er weiß genau, wie es ist, den EM-Titel zu gewinnen, und was dazu nötig ist. Jonathan Burkardt hatte schon beim EM-Triumph im vergangen Jahr seinen Anteil. Deshalb hatten Coach Stefan Kuntz und dessen Nachfolger Antonio Di Salvo den Mainzer von Beginn an als Führungsfigur der neuen U 21 vorgesehen. Und der Kapitän wird dieser Rolle vollumfänglich gerecht. "Ich bin einer der älteren Spieler, trage auch mehr Verantwortung und versuche, die Mitspieler mitzuziehen", erklärt Burkardt, der mittlerweile 18 U-21-Länderspiele auf dem Buckel hat und dabei neun Treffer erzielte.

Das Ziel: drei Punkte - nicht bloß ein Remis

Nachdem er zuletzt beim Auswärtsspiel in Israel kurzfristig hatte passen müssen, will Burkard nun am morgigen Freitag wieder tatkräftig dazu beitragen, den letzten Schritt zur Endrunde 2023 zu vollziehen und im Heimspiel in Osnabrück gegen Ungarn (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) den noch fehlenden Punkt zu ergattern.

"Wir wollen nicht den einen, sondern drei Punkte holen", stellt der Anführer klar, schränkt aber ein: "Es erwartet uns kein einfacher Gegner, das 5:1 im Hinspiel täuscht da ein bisschen. Da hatten wir anfangs auch unsere Probleme - gerade in der ersten Halbzeit. Wir wissen, dass sich auch die Ungarn lange auf dieses Spiel vorbereitet haben. Aber wir sind Deutschland, führen die Gruppe an und wollen das Spiel gewinnen."

Was alles passieren kann, zeigte am Donnerstagabend Israel. Der Tabellenzweite verlor überraschend 0:1 in Lettland. Für Di Salvo ein klares Zeichen, "dass es keine einfachen Spiele gibt, Ungarn wird uns alles abverlangen. So ein Spiel ist auch immer eine gute Plattform für die Spieler, deswegen erwarten wir ein schweres Spiel".

Zumal viele Spieler bereits im Urlaub waren und nun erst wieder die Systeme hochfahren mussten. "Die ersten zwei Tage hat man ein bisschen Krieg mit dem Ball nach der Pause", gesteht Burkardt, "aber es macht einfach riesigen Spaß. Ich komme immer sehr gerne zur U 21."

Elf Tore und drei Assists: Burkardt hat gut gespielt

Auch in Mainz hat der 21-Jährige eine starke Saison hingelegt, stand in allen Ligaspielen auf dem Platz, schoss elf Tore und bereitete weitere drei vor. Burkardt wäre bei weitem nicht der erste U-21-Kapitän, der sich auch eine Chance in der A-Mannschaft verdiente. Hegt er denn noch ganz leise WM-Hoffnungen, sobald das EM-Ticket mit der U 21 gebucht ist?

"Momentan bin ich voll auf die U 21 fokussiert. Was dann kommt, weiß ich nicht. Es ist auch noch ein bisschen Zeit bis zur WM, aber eine U-21-EM zu spielen, ist nichts Falsches. Das hat schon letztes Mal sehr viel Spaß gemacht, das will ich auch nächstes Jahr gerne wieder tun." Davon müsste ihn eine WM-Teilnahme nicht zwingend abhalten. "Ich glaube, das ist möglich, aber das entscheiden andere", sagt Burkardt. Nun soll erst mal mit der U 21 die EM-Qualifikation entschieden und perfekt gemacht werden.